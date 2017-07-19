Fs: presentato progetto Av Frosinone, gara nel 2028

Salvini: costo intorno ai 125 milioni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 mag - La nuova stazione dell'Alta velocita' ferroviaria Frosinone MedioLatium potrebbe essere avviata nel 2028 con la pubblicazione del bando di gara, ed essere aggiudicata entro l'anno successivo. Lo prevede il cronoprogramma del progetto di fattibilita' della nuova infrastruttura presentato oggi a Roma, alla presenza, tra gli altri, dell'ad di Rfi Aldo Isi, del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. Sempre secondo le stime del cronoprogramma, i lavori dovrebbero durare tre anni per concludersi nel 2033. Il costo stimato, in questa fase progettuale, e' di circa 125 milioni di euro, ha riferito Salvini, aggiungendo che per la realizzazione dell'opera sara' chiesto un contributo alle amministrazioni locali del territorio e alla Regione Lazio. 'Se tutto va come deve andare - ha auspicato il ministro - nel 2033 ci sara' la fine dei lavori'. 'Tra il 2032 e il 2033 - ha aggiunto Salvini - il primo treno dovrebbe unire Torino e Lione, il primo treno veloce attraversera' il tunnel del Brennero e poi il primo treno e la prima auto attraverseranno in 10 minuti lo Stretto'.

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