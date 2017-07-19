MFS IM: Fed, questo meeting sara' un 'non evento' - PAROLA AL MERCATO

di Kish Pathak* e Erik Weisman** (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 gen - La riunione del FOMC di gennaio non dovrebbe riservare particolari sorprese.

Secondo le indicazioni della Fed, il tasso di interesse e' ora in un 'intervallo' neutro e adeguato ai rischi bilaterali che molti operatori prevedono per il cosiddetto "doppio mandato' (massima occupazione e stabilita' dei prezzi). I membri del FOMC vogliono osservare progressi concreti sull'inflazione prima di procedere a ulteriori tagli dei tassi di interesse. Cio' richiedera' tempo e giustifica un rinvio di eventuali ulteriori cicli di taglio.

Il mercato del lavoro e' debole, ma non sta crollando. Gli ottimisti sostengono che la legge di Okun alla fine prevarra' e che la crescita costante del PIL portera' a un aumento delle assunzioni. Anche se non si verificasse un miglioramento in termini di occupazione, rimarrebbero comunque dei dubbi sull'effetto delle restrizioni all'immigrazione sulla carenza di manodopera. Il fattore determinante in questo dibattito sara' il ritmo dell'inflazione salariale. E' improbabile che si giunga a una risposta chiara a tali interrogativi nel breve termine.

L'inflazione sta rallentando, ma si tratta di un processo molto lento. Secondo la teoria Goldilocks, l'impatto dei dazi doganali e' ormai alle spalle. Di conseguenza, il rallentamento dell'inflazione sui beni, combinato con il rallentamento dei salari e dei canoni di locazione, consentira' all'indice core PCE mensile di avvicinarsi all'obiettivo del 2% fissato dalla Fed entro la fine del 2026. I pessimisti sostengono che l'inflazione core dei beni, finora piu' debole del previsto, rifletta le forti importazioni in previsione del 'Liberation Day' e le vendite delle scorte pre-dazi. Secondo questa visione, un'inflazione core dei beni piu' marcata e' proprio alle porte. Anche in questo caso, ci vorra' del tempo per fare chiarezza sulla questione.

Un altro argomento a favore dei tagli dei tassi nel secondo semestre e' che la crescita del PIL ha sorpreso al rialzo e le condizioni finanziarie rimangono favorevoli. Non c'e' alcun rischio nell'attendere che il quadro si chiarisca.

Infine, la risposta provocatoria del presidente Powell alla citazione in giudizio del Dipartimento di Giustizia e i successivi commenti di Kashkari indicano che il FOMC e' intenzionato ad affermare la propria indipendenza. Anche la Casa Bianca sembra rispondere al feedback del mercato minimizzando la candidatura di Hasset. La conseguenza politica di questa situazione potrebbe tradursi in una Fed ancora piu' cauta nei confronti di tagli anticipati.

*Fixed Income Research Analyst **Chief Economist, MFS Investment Management "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

Red-

(RADIOCOR) 27-01-26 17:42:53 (0545) 5 NNNN