Invesco: la selezione attiva guida il successo nel mercato ad alta dispersione - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 feb - Il tema della maggiore dispersione nei rendimenti e' evidente anche sui mercati obbligazionari, il mercato del credito incontra inoltre incertezze che derivano dai segmenti piu' rischiosi dei mercati privati. Non e' piu' un mercato in cui inseguire il beta della compressione negli spread, ma si deve navigare una piu' ampia distribuzione di risultati, con maggiore variabilita' nei rischi idiosincratici su diversi settori, rating e strutture del capitale. Anche il contesto economico porta dispersione nelle politiche commerciali e monetarie, e di conseguenze su tassi e valute. I mercati emergenti hanno infatti spazio in termini di tassi reali per tagliare ed attirare nuovi flussi d'investimento. Sul fronte valutario la debolezza del dollaro americano porta invece instabilita' che genera tendenze nuove e opportunita'. Un approccio incentrato alla ricerca di valore in ottica total return, con dinamicita' su un ampio spettro di segmenti obbligazionari, puo' scoprire opportunita' interessanti e con una costruzione di portafoglio bilanciata da una maggiore diversificazione.

Sul fronte geopolitico, le tensioni tra Stati Uniti e Iran sono aumentate, i negoziati diplomatici restano bloccati e la probabilita' di un attacco americano cresce.

L'economia statunitense ha perso slancio in modo significativo nell'ultimo trimestre del 2025, con il PIL reale in crescita annualizzata dell'1,4%, ben al di sotto del consenso e in decelerazione rispetto al terzo trimestre. La debolezza e' stata in larga parte determinata dallo shutdown governativo di 43 giorni, che ha provocato un calo del 16% nella spesa federale. Un dato sporcato quindi da fattori specifici, ma in cui la domanda finale ha mostrato una buona resilienza. L'inflazione core PCE e' salita dello 0.36% mese su mese in dicembre, anche questo un dato che contribuisce a generare incertezza e che si combina con il verbale dell'ultima riunione FED in cui la funzione di reazione risulta piu' equilibrata rispetto al rischio di inflazione.

Incertezza sul contesto economico americano che aumenta anche sul fronte della politica commerciale, dopo la decisione della Corte Suprema di considerare illegittime le modalita' con cui i dazi sono stati imposti. Il presidente Trump ha gia' imposto nuovi dazi 'universali' seguendo una procedura diversa, ma molti dettagli legati alle tariffe precedenti ed eventuali rimborsi rimangono largamente irrisolti.

I segnali ciclici in Europa ed Asia si confermano in miglioramento, i dati PMI in Giappone hanno sorpreso in maniera significativa. Nella Zona Euro migliorano sia i servizi che la manifattura e la Germania contribuisce in maniera importante, tornando dopo piu' di tre anni in fase di espansione.

