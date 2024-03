GreenIT: Mase approva la Via per parco eolico offshore galleggiante in Sicilia

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 mar - 7SeasMed, il progetto di GreenIT(jv Plenitude-Cdp Equity) e Copenhagen Infrastructure Partners per un parco eolico offshore galleggiante al largo della costa occidentale siciliana, ha ottenuto l'approvazione della Valutazione di impatto ambientale da parte del ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica. E' quanto si legge in una nota. Si tratta della prima Via approvata in Italia per un progetto di questo tipo.

Il parco, che avra' una capacita' totale di circa 250 MW, sorgera' a circa 35 chilometri dalla costa di Marsala.

7SeasMed, unitamente ad altri parchi eolici offshore galleggianti al largo delle coste della Sardegna e del Lazio, rientra nel perimetro di una serie di progetti avviati da GreenIT e Copenhagen Infrastructures insieme ad alcune societa' di sviluppo italiane, per una capacita' complessiva di 3 GW e in grado di soddisfare - secondo calcoli fatti sui dati Arera 2021 relativi ai consumi medi annui - i consumi elettrici di quasi 2,5 milioni di famiglie.

Fon

(RADIOCOR) 28-03-24 15:19:18 (0479)ENE 5 NNNN