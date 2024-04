Quirinale: Mattarella conferisce 29 attestati d'onore di "Alfiere della Repubblica"

Sul tema della solidarieta' per ambiente e cultura (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 apr - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito 29 Attestati d'onore di 'Alfiere della Repubblica'. E' quanto riporta una nota del Quirinale. Solidarieta' per l'ambiente e per la cultura e' il tema prevalente che ha ispirato nel 2023 la scelta dei giovani Alfieri. "Le alluvioni che nel 2023 hanno colpito il nostro territorio, in particolare la Romagna e la Toscana, hanno portato alla luce ancora una volta l'altruismo, la generosita' e il senso di comunita' di tanti giovani - prosegue la nota - Gli Attestati valorizzano le azioni di volontariato, gli esempi di cittadinanza attiva, cosi' come le storie di ragazzi che hanno saputo trasformare la passione per la scrittura o per le scienze in un 'ponte' per ridurre le disuguaglianze". I casi scelti - si sottolinea - "non costituiscono tuttavia esempi di azioni rare, ma sono rappresentativi di comportamenti diffusi, di solidarieta' spontanea: azioni e sentimenti da incoraggiare per diffondere tra i giovani quei valori che possono consentire loro di farsi costruttori di un futuro sostenibile, adulti consapevoli dell'importanza della solidarieta' in un mondo attraversato da conflitti, cambiamenti climatici, crisi ambientali".

Oltre ai riconoscimenti riguardanti il tema annuale sono stati riconosciuti Attestati d'onore relativi ad atti compiuti con particolare coraggio e a gesti di amicizia emblematici. Il presidente Mattarella ha poi assegnato tre targhe per azioni collettive di giovani e giovanissimi che hanno espresso con grande forza i valori della solidarieta'.

fon

(RADIOCOR) 27-04-24 15:21:09 (0346) 5 NNNN