Edison: Monti, scelte per decarbonizzare guardino a ricadute su industria

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 feb - "Dobbiamo ragionare sulle tecnologie del futuro, di cui avremo bisogno per decarbonizzare la nostra economia, su quali sono quelle su cui puntare perche' abbiamo la possibilita' di dare una ricaduta positiva sul nostro sistema industriale. Questo e' fondamentale perche' la politica energetica deve intersecarsi con la politica industriale". Cosi' Nicola Monti ad di Edison intervenuto al convegno di Forza Italia alla Camera 'Indipendenza energetica dal 2050. la parola alle imprese: come riuscirci'. "Al 2050 non possiamo pensare di avere un sistema energetico che sia al 100% basato su fonti rinnovabili e non programmabili - ha aggiunto Monti - dovremo continuare a tenere nel nostro mix una quota minoritaria 15/20% di energia programmabile perche' questo ci consente di ottimizzare i costi di gestione complessiva del sistema".

vmg-bof

