Economia e finanza: gli avvenimenti di MERCOLEDI' 24 settembre

FINANZA - Roma: il Tesoro colloca in asta BTp Short Term e BTp-i a 5 e 15 anni per massimi 5 mld.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Mfe - Mediaforeurope.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda.

DATI MACROECONOMICI - Giappone: PMI manifatturiero prelim. settembre. Ore 2,30.

- Germania: IFO (attese), settembre. Ore 10,00.

- Germania: IFO (sit. corrente), settembre. Ore 10,00.

- Germania: IFO, settembre. Ore 10,00.

- Belgio: Indice ciclico BNB, settembre. Ore 15,00.

- Stati Uniti: Vendite di nuove case (mln ann.), agosto. Ore 16,00. ECONOMIA - New York (Stati Uniti): la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, partecipa all'80esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

- Genova: tappa della 61esima edizione dell'Oscar di Bilancio "Il tempo non si ferma. Il reporting nella transizione", roadshow organizzato da Ferpi.

- Roma: il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene alla presentazione e annullo filatelico del francobollo celebrativo dedicato a Confcommercio. Ore 9,00.

Alle ore 12,30 il ministro partecipa al tavolo Rwm di Domusnovas (Sulcis). Alle ore 17,00, il ministro prende parte al tavolo Ac Boilers. Presso Palazzo Piacentini.

- Roma: tavola rotonda "L'Italia dell'energia che cambia: dialogo tra istituzioni e operatori sul futuro dell'energia 2015-2025: il contributo di Ep Produzione". Ore 10,00.

Partecipano, tra gli altri, Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica; Renato Mazzoncini, a.d. e d.g. A2A. Presso Palazzo Wedekind.

- Roma: evento "Verso un futuro carbon neutral: la nuova strategia di decarbonizzazione di Federbeton". Ore 11,30. Presso la Camera dei Deputati, via della Missione 4.

- Roma: Fondazione Cdp, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, assegna il Premio Innovazione Sociale. Ore 14,30.

Partecipano, tra gli altri, Giovanni Gorno Tempini, presidente di Cdp e di Fondazione Cdp; Dario Scannapieco, a.d. di Cdp; Andrea Forghieri, executive director di Intesa Sanpaolo per il Sociale; Francesca Sofia, d.g. di Fondazione Cdp. Via Goito, 4.

La Spezia: assemblea per gli 80 anni di Confindustria La Spezia. Ore 17,00. Partecipa, tra gli altri, Lara Ponti, vicepresidente di Confindustria per la Transizione Ambientale e gli obiettivi Esg.

Presso il Teatro Civico, piazza Mentana.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE CAMERA 9,30 Dl giustizia (Aula) 13,45 Ddl sicurezza attivita' subacquee; risoluzioni guida autonoma (Trasporti) 13,45 Ddl zone commercio centri storici; risoluzioni comunita' energetiche (Attivita' produttive) 14,00 Ddl congedi parentali (Lavoro) 14,00 question time ministero Infrastrutture (Trasporti) 14,00 audizioni Cgil, Cisl, Uil e Ugl; Enel Green Power su possibile chiusura posto teleconduzione Terni (Attivita' produttive) 14,30 Ddl semplificazione normativa; Ddl Statuto Trentino-Alto Adige (Affari costituzionali) 14,30 Ddl delega riordino legislazione edilizia (Ambiente e Lavori pubblici) 14,30 question time ministero Lavoro (Lavoro) 14,45 proposte nomina delle Autorita' sistema portuale Adriatico settentrionale, Tirreno meridionale e Ionio, Mare di Sardegna (Trasporti) 15,00 question time ministri (Aula) 15,10 question time ministero Imprese (Attivita' produttive) 15,45 Dlgs sanzioni carburanti sostenibili per l'aviazione (Trasporti e Giustizia riunite) 16,15 Dl giustizia; Ddl rendiconto-assestamento 2024-2025 (Aula) SENATO 8,30 Audizioni di Fimaa e Aris su Ddl concorrenza 2025 (Industria) 8,45 Ddl semplificazione attivita' economiche, Ddl ballottaggi (Affari Costituzionali) 9,00 Dm programmi pluriennali Difesa (Esteri) 9,00 Ddl Pmi (Industria) 9,15 Dl rifiuti e Terra fuochi (Giustizia) 9,30 Relazione partecipazione Italia a Ue in 2025 (Esteri) 10,00 Dl rifiuti e Terra fuochi, Ddl successioni, Ddl vendita pane (Aula) 14,00 Dl esame maturita' (Cultura) 20,00 Ddl Corte dei Conti (Affari Costituzionali e Giustizia) ORGANISMI MONOCAMERALI SENATO 13,30 Audizione di Alleanza Cooperative (Sicurezza Lavoro) ORGANISMI BICAMERALI 8,30 audizione rappresentanti Bankitalia (Anagrafe tributaria) 8,45 audizione dg Consorzio autostrade siciliane, Calogero Franco Fazio (Insularita') 14,00 audizione direttore Aisi, Bruno Valensise (Copasir).

