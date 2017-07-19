Meloni: in Armenia e Azerbaigian tra crisi internazionali ed energia - FOCUS

Ad Erevan anche il Segretario Generale della Nato Rutte (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Erevan, 03 mag - Arrivera' in serata ad Erevan, capitale dell'Armenia, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dove domani partecipera' ai lavori della Comunita' Politica Europea per spostarsi poi nel pomeriggio a Baku, nel vicino Azerbaigian, in visita ufficiale. Mai come questa volta la centralita' dell'agenda internazionale collima con quella geografica visto che Armenia e Azerbaigian sono entrambe a meno di mille chilometri dagli scenari di crisi, da una parte l'Ucraina, dall'altra l'Iran. E di questi temi e delle loro ripercussioni sui rapporti internazionali e sull'economia, si parlera' domani, anticipano fonti italiane, nei lavori della Comunita' Politica Europea, che riunira' i leader di 47 nazioni europee, confermandosi luogo di dialogo informale tra Capi di Stato e di Governo. Per le Istituzioni Ue saranno presenti il Presidente del Consiglio europeo Costa e le Presidenti Metsola e von der Leyen. Parteciperanno, inoltre, i Segretari Generali della Nato Rutte, del Consiglio d'Europa Berset e dell'Osce Sinirlioglu. A margine del Vertice si svolgera' la seconda riunione della Coalizione europea contro le droghe (Ecad), co-presieduta con il Presidente francese Macron, con presentazione delle iniziative 2026. La Coalizione mira a fornire risposte operative alle sfide connesse al narcotraffico, in raccordo con le organizzazioni internazionali ed europee, rafforzando la cooperazione tra Stati membri ed extra-Ue. L'azione si articola in tre pilastri: contrasto ai traffici transnazionali; lotta ai flussi finanziari illeciti, riciclaggio e corruzione secondo l'approccio 'follow the money'; potenziamento delle politiche di prevenzione e recupero.

vmg.

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