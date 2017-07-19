Marche: ok graduatoria 'Over 60 Progetti speciali di inserimento lavorativo' -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 03 mag - La misura e' rivolta a disoccupati over 60, residenti nel territorio regionale e privi di ammortizzatori sociali, e prevede il loro impiego in attivita' di pubblica utilita' promosse da Comuni ed enti pubblici. A fronte di 48 domande presentate, tutte risultate idonee, le risorse disponibili - 1,2 milioni di euro - hanno consentito l'ammissione a finanziamento dei primi 14 progetti in graduatoria. In questa prima fase saranno coinvolti oltre 120 lavoratori disoccupati e piu' di 80 Comuni marchigiani nei cui territori si svolgeranno le attivita' previste dai progetti. Le proposte progettuali sono state valutate sulla base della qualita' complessiva degli interventi, con particolare attenzione alla capacita' organizzativa, all'innovazione dei servizi, alla formazione in materia di sicurezza e all'efficacia degli indicatori oggettivi previsti dall'avviso.

com-Dca.

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