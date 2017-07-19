Economia e finanza: gli avvenimenti di LUNEDI' 2 marzo

FINANZA - Roma: parte la nuova emissione da parte del Ministero dell'Economia del BTp Valore.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Anima Holding, Lottomatica Group.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda. DATI MACROECONOMICI - Giappone: PMI manifatturiero finale, febbraio. Ore 1,30.

- Germania: Vendite al dettaglio a/a, gennaio. Ore 8,00.

- Germania: Vendite al dettaglio m/m, gennaio. Ore 8,00.

- Italia: PMI manifatturiero, febbraio. Ore 9,45.

- Francia: PMI manifatturiero finale, febbraio. Ore 9,50.

- Germania: PMI manifatturiero finale, febbraio. Ore 9,55.

- Italia: Istat - Pil e indebitamento AP, anno 2025. Ore 10,00.

- Eurozona: PMI manifatturiero finale, febbraio. Ore 10,00.

- Gran Bretagna: Credito al consumo, gennaio. Ore 10,30.

- Gran Bretagna: PMI manifatturiero finale, febbraio. Ore 10,30.

- Stati Uniti: Markit PMI Manif. Finale, febbraio. Ore 15,45.

- Stati Uniti: Indice ISM manifatturiero, febbraio. Ore 16,00.

- Italia: il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti comunica i dati relativi al mese di febbraio sulle immatricolazioni di autovetture. Ore 18,00.

ECONOMIA - Milano: si conclude la "Milano Fashion Week Women", realizzata con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di Agenzia Ice e del Comune di Milano.

- Torino: convegno "Infrastrutture e logistica: necessita' strategica per la competitivita' di territori e imprese", organizzato da Confindustria Piemonte e Unioncamere Piemonte.

Nel corso dei lavori, la presentazione del Rapporto Oti Piemonte 2026. Ore 10,00. Presso il Centro Congressi dell'Unione Industriali Torino, via Fanti 17.

- Roma: presentazione del libro "Criptovalute: Domanda, Offerta e Regolamentazione", a cura dell'Ufficio Studi Oam. Ore 12,00.

Presso l'Hotel Forum, via Tor de' Conti 25.

- Roma: evento "Comunicare", nell'ambito del Premio Film Impresa 2026. Ore 12,00. Partecipa, tra gli altri, Fausto Bianchi, presidente Piccola Industria Confindustria e vicepresidente Confindustria. Presso il cinema Quattro Fontane.

- Roma: tavola rotonda imprenditoriale Italia - Finlandia "Un artico sicuro, stabile e sostenibile". Alle ore 17,30 la sessione istituzionale con gli interventi del ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, e del ministro degli Affari Esteri di Finlandia, Elina Valtonen. Presso la Farnesina.

