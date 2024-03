Cellnex: Phoenix Tower International rileva 100% business in Irlanda

Raggiunta intesa per un valore di circa 971 milioni di euro (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 05 mar - Phoenix Tower International (Pti), fondata nel 2013 con la missione di essere il principale fornitore di siti per gli operatori wireless di tutto il mondo nei mercati in forte crescita, ha siglato l'accordo con Cellnex Telecom, il maggior operatore europeo indipendente di infrastrutture per telecomunicazioni wireless, per l'acquisizione del 100% del business in Irlanda di Cellnex. Il valore dell'operazione, spiega una nota, e' pari a circa 971 milioni di euro, sulla base di un multiplo di 24 volte l'ebitda. Il perfezionamento dell'operazione e' soggetto all'approvazione delle autorita' competenti. Nomura ha agito in qualita' di exclusive financial advisor di Phoenix Tower International e di Blackstone, tra gli azionisti di Pti. Cellnex e' stata assistita da Barclays e Santander per gli aspetti finanziari e da Mathenson per gli aspetti legali.

