Banche venete: Cassazione, Intesa va esclusa da contenziosi ante cessione

Cause precedenti non si trasferiscono al gruppo bancario (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 giu - Il 26 giugno 2017, data del contratto di cessione, fa da spartiacque.

Intesa Sanpaolo non subentra nella posizione sostanziale e processuale di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza nelle liti pendenti al 26 giugno 2017 (data del contratto di cessione degli istituti in dissesto) relative a rapporti bancari gia' estinti, che dunque rientrano nel cd.

'contenzioso escluso'. La Cassazione con una serie di sentenze depositate oggi (n. 15670 e seguenti) risolve un contrasto interpretativo affermando un principio di diritto.

La Prima sezione civile ha confermato la lettura della Corte di appello Torino secondo cui non v'era successione nel contenzioso relativo a rapporti cessati prima della procedura di liquidazione (Lca). In particolare, spiega la Corte, il Dl n. 99 del 2017 (convertito dalla l. n. 121 del 2017) ha devoluto all'autonomia privata l'individuazione delle attivita' e passivita' da cedersi (pur vietando che l'operazione di cessione includesse specifiche poste). Per individuare cio' che in concreto e' stato ceduto, dunque, occorre guardare al contratto di cessione. A creare incertezza, con riguardo alle passivita' cedute, e' stata l'interpretazione della locuzione 'rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria'. Per la Cassazione pero' e' pacifico che le parti abbiano inteso far riferimento a quei rapporti che, oltre ad essere inclusi nei rapporti aziendali, rilevino per lo svolgimento dell'attivita' di impresa della cessionaria. Si tratta, prosegue la Corte, di una soluzione coerente con l'interesse di Intesa Sanpaolo per il 'salvataggio' delle Banche Venete, e cioe' avere una maggiore presenza sul territorio. Del resto, nel cd 'secondo accordo ricognitivo', concluso il 17 gennaio 2018, l'esclusione dalla cessione dei contenziosi relativi a rapporti estinti e' stata ribadita.

