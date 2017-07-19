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            Dl lavoro: Rizzetto (FdI), valorizzata contrattazione collettiva

            Ok da Commissione Camera (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 giu - 'Siamo soddisfatti per l'esito dell'esame in Commissione Lavoro sul decreto Primo maggio. Gli emendamenti approvati hanno contribuito a migliorare ulteriormente il provvedimento, consolidando gli interventi a sostegno di lavoratori, famiglie e imprese. Con l'introduzione del salario giusto, definito attraverso il Trattamento economico complessivo, si valorizza il ruolo della contrattazione collettiva e si lega il sostegno pubblico al rispetto di condizioni economiche adeguate per i lavoratori". Cosi' il presidente della commissione Lavoro, Walter Rizzetto (FdI), sul via libera della Commissione al Dl lavoro. Rizzetto, tra i relatori al testo, puntualizza: "Riguardo a questo punto occorre fare chiarezza e abbandonare le letture strumentali portate avanti dalle opposizioni. Governo e maggioranza hanno sempre sostenuto, con coerenza, che non spetta alla politica determinare per legge i salari, ma alle parti sociali attraverso lo strumento principe della contrattazione collettiva. Non c'e' mai stata nessuna ambiguita' su questo.

            Il compito delle istituzioni e' creare le condizioni perche' i contratti vengano rinnovati e le retribuzioni crescano.

            Il dl Lavoro va esattamente in questa direzione: introduce il Trattamento economico complessivo come parametro per garantire contratti di qualita'".

            Bof

            (RADIOCOR) 08-06-26 19:58:44 (0697) 5 NNNN

              


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