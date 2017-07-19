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            Intesa: post Mps in libro soci Delfin al 3,8%, guida Compagnia San Paolo (5,2%) - RPT -

            Blackrock quasi 7%, Cariplo 4,3%, Caltagirone 2,9%, Mef 1% (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 giu - Oltre a rivoluzionare gli equilibri della finanza italiana, l'Opas di Intesa Sanpaolo su Mps, se avra' successo, portera' anche a un riassetto nell'azionariato della stessa Intesa. In caso di adesione integrale all'offerta, infatti, nella situazione attuale agli azionisti Mps andranno circa 4,86 miliardi di nuove azioni, che andranno a sommarsi agli attuali 17,5 miliardi circa di titoli in circolazione. I numeri sono tuttavia provvisori, dato che nei prossimi mesi bisognera' anche considerare come gli acconti sui dividendi potranno influire sul rapporto di concambio, mentre il numero totale di azioni potra' variare in caso di completamento della fusione di Mediobanca in Mps.

            Considerando in ogni caso la fotografia a oggi, secondo la ricostruzione realizzata da Radiocor, il primo azionista italiano della nuova entita' restera' la Compagnia di San Paolo con una quota del 5,2% del capitale (dall'attuale 6,602% riportato dal comunicato Intesa), *mentre Blackrock avra' il 6,98%*, dato che gia' oggi e' grande socio di entrambi gli istituti (ha il 7,7% di Intesa e il 5% di Mps).

            La Fondazione Cariplo avra' poi il 4,3% (dal 5,5%), mentre la pattuglia degli attuali azionisti privati rilevanti di Mps vedra' Delfin al 3,8% (dal 17,533% del Monte), Caltagirone tra il 2,2% (in base al 10,262% di Mps segnalato da Consob) e il 2,9% (sulla base del 13,45% posseduto a meta' aprile in occasione dell'ultima assemblea Mps) e Banco Bpm lo 0,8% (dal 3,741%). Il ministero dell'Economia, oggi titolare del 4,863% di Mps, avra' l'1% della nuova banca. Poco meno dell'1,5% avranno infine la Fondazione CariFirenze e la Fondazione Cariparo, poco meno dell'1% la Fondazione Carisbo e la Fondazione Cr.Cuneo. Tra gli altri istituzionali esteri Vanguard avra' il 3,4%, State Street l'1,8% e Norges Bank l'1,6%.

            Ppa-Fon-.

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            (RADIOCOR) 08-06-26 20:01:17 (0704)ASS 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Banca Monte Paschi Siena 10,104 +12,96 17.39.20 9,642 10,104 9,80
            Mediobanca 24,21 +11,98 17.35.56 23,20 24,26 23,42
            Intesa Sanpaolo 5,595 -1,37 17.38.50 5,419 5,595 5,566


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