Dl lavoro: Pd, destra fa regalo a contratti pirata

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 giu - "Alla fine della giornata la maggioranza ha trovato la quadra, cambiare poco perche' nulla cambi. Non cambia il metodo: un'entrata a gamba tesa nell'accordo in discussione fra le parti sociali. E un grande problema di merito. Saranno d'ora in poi equivalenti due contratti che danno un Trattamento economico complessivo formalmente uguale ma con un peso molto diverso delle sue componenti, con il welfare contrattuale, non coperto ne' da contribuzione ne' da Tfr, che vale come il salario vero e proprio. Una bella fregatura per i lavoratori, un bel regalo ai contratti pirata. Noi avevamo chiesto che il confronto fra il contratto siglato da associazioni datoriali e sindacali comparativamente piu' rappresentative e un contratto aspirante ad essere considerato equivalente venisse fatta voce per voce. Siamo rimasti inascoltati. Questa brutta legge se la votano da soli". Cosi' Arturo Scotto, capogruppo Pd in commissione Lavoro della Camera e Cecilia Guerra, deputata e responsabile Lavoro del partito.

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(RADIOCOR) 08-06-26 19:59:26 (0698) 5 NNNN