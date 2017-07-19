Banche: Fitd approva bilancio '25, Stella Richter confermato alla presidenza -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 feb - Oltre alla dotazione finanziaria, il Fondo dispone di un finanziamento di back-up liquidity per 3 miliardi, concesso da un pool di banche consorziate e rinnovato ad agosto dello scorso anno.

Nell'anno l'agenzia Morningstar Dbrs ha attribuito al Fitd un rating di lungo termine 'A (high)' con trend stabile, uno Short-Term Rating R-1 (middle) con trend stabile e un Long-Term Senior Debt Rating di A (low), sempre con trend stabile. Con l'assegnazione del rating, aggiunge la nota, "sono stati riconosciuti il ruolo unico e indispensabile svolto dal Fondo all'interno della rete di sicurezza del sistema bancario italiano, il suo track-record nella implementazione efficace degli interventi preventivi, il ruolo proattivo nella individuazione di soluzioni alle criticita' di banche consorziate".

Nel corso del 2025 e' inoltre proseguita l'opera di rafforzamento della struttura organizzativa e di consolidamento della governance e dell'assetto dei controlli interni in pieno allineamento alle Disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia per i sistemi di garanzia dei depositi.

Il rinnovo degli organi ha riguardato tra, gli altri, il Comitato di gestione composto, oltre che dal Presidente e dal Vice Presidente (sara' nominato il mese prossimo), da Aurelio Maccario (UniCredit); Luca Bocca (Intesa Sanpaolo); Saverio Continella (Banca Agricola Popolare di Sicilia); Stefano Lado (Banco Desio e della Brianza); Stefano Morellini (Credem) e Camillo Venesio (Banca del Piemonte).

