Banca Sant'Angelo: Popolare Sondrio tra i candidati per l'aggregazione

Manifestazione interesse non vincolante anche da Mcc e Bapr (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 01 mar - Crescere e' un imperativo per la Popolare di Sondrio che alla prima occasione, la ricerca di un partner avviata dalla Banca Popolare di Sant'Angelo, richiesta dalla Banca d'Italia, ha presentato una manifestazione di interesse non vincolante secondo quanto risulta a Radiocor. "Crescere e' un imperativo" e' l'affermazione fatta pochi giorni fa dal numero uno della Sondrio, Alberto Mario Pedranzini, parlando con i giornalisti. La Popolare Sondrio spa andra' quindi a guardare i numeri (accesso alla data room) della piccola popolare con una ventina di sportelli nella provincia di Agrigento e a Palermo. Lo fara' in compagnia. Ci sono infatti anche le manifestazioni di interesse di Mediocredito Centrale e della Banca Agricola Popolare di Ragusa, che fino a pochi giorni fa non sembrava disponibile neanche per guardare le carte. Altre banche del mondo delle popolari, contattate dall'advisor scelto dalla banca siciliana guidata dall'amministratore delegato Ines Curella, avrebbero declinato l'invito. L'iter per la scelta di un partner entro giugno e' stato affidato ai due consiglieri indipendenti della banca su incarico del cda. La scelta del partner spettera' quindi all'organo collegiale. Circostanza ricordata oggi, in una nota, dal presidente dell'istituto, Antonio Coppola, polemico con qualche articolo di giornale che ha definito la ricerca di un partner come un 'commissariamento'.

"Sono stati scelti e nominati dal cda due advisor che, coordinati dai due amministratori indipendenti, dovranno individuare un percorso che portera' alla scelta di un partner bancario tra quelli che avranno manifestato interesse. Tale scelta sara' effettuata dall'attuale cda, al quale settimanalmente gli amministratori indipendenti devono riferire ogni informativa relativa a tale incarico".

Ggz

(RADIOCOR) 01-03-24 20:04:24 (0718)NEWS 5 NNNN