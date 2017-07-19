Wef: annuncia impegni globali per sviluppo competenze per economia di domani

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Davos, 23 gen - Il World Economic Forum ha annunciato oggi impegni globali per investire nello sviluppo delle competenze dei lavoratori.

"L'iniziativa Reskilling Revolution - si spiega in un comunicato - e' sulla buona strada per raggiungere oltre 850 milioni di persone nel mondo, avvicinandosi all'obiettivo di garantire a 1 miliardo di individui un migliore accesso a competenze, istruzione e opportunita' economiche". Mentre l'intelligenza artificiale, i cambiamenti geoeconomici e la transizione energetica stanno rapidamente rimodellando i mercati del lavoro globali - prosegue il comunicato - preparare i lavoratori all'economia di domani rappresenta una priorita' globale urgente. I nuovi impegni includono promesse da parte delle imprese, partnership tra universita' e datori di lavoro e acceleratori nazionali per le competenze, focalizzati sul ripensamento delle modalita' di ingresso nel mercato del lavoro, delle transizioni tra impieghi e del mantenimento dell'occupabilita' in un'economia sempre piu' plasmata dall'AI. Tra gli impegni della Reskilling Revolution, oltre 25 aziende tecnologiche si sono impegnate a supportare 120 milioni di lavoratori con accesso all'AI, programmi di formazione sulle competenze e percorsi occupazionali. In parallelo, India e Giordania hanno lanciato nuovi acceleratori nazionali per le competenze e l'istruzione, ampliando le opportunita' di formazione ed educazione per altri 14,8 milioni di persone. "L'economia globale sta attraversando la trasformazione piu' significativa degli ultimi decenni. Ma il futuro del lavoro non e' predeterminato. Il modo in cui si evolvera' per i lavoratori dipende dalle opportunita' di apprendimento, dal sostegno alle transizioni occupazionali e dal supporto all'imprenditorialita'", ha dichiarato Saadia Zahidi, Managing Director del World Economic Forum. "Gli annunci di oggi rappresentano un'azione decisa, mobilitando istituzioni educative, datori di lavoro e governi per garantire che il futuro del lavoro offra opportunita' per tutti".

