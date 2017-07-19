Trasporti: Anpac chiede l'esito del bando per continuita' territoriale Sardegna

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 gen - L'Anpac, l'Associazione nazionale professionale aviazione civile, chiede quale sia l'esito del bando di gara della continuita' territoriale dai tre aeroporti della Sardegna verso Fiumicino e Linate, che dovrebbe disciplinare il servizio nel triennio 2026-2029 (piu' un eventuale ulteriore anno). Il nuovo servizio, annunciato dagli estensori del bando di gara (l'assessorato dei Trasporti della Regione Sardegna) con maggiori frequenze e costi inferiori per i passeggeri, sarebbe dovuto iniziare gia' dal 28 ottobre scorso, ma poi, per varie ragioni, vi e' stata una proroga al 29 marzo 2026.

Le uniche notizie sinora trapelate, rende noto Anpac, riguardano le compagnie partecipanti che sono tre: Aeroitalia su tutte le rotte tranne la Alghero Linate e viceversa e un'Associazione temporanea tra ITA e la compagnia spagnola Volotea. E che per la rotta Alghero-Linate il bando e' andato deserto. Per cui, per questa rotta, il bando sara' nuovamente pubblicato in Gazzetta ufficiale europea con poste economiche superiori. Ad oggi, ad oltre un mese dall'apertura delle buste, e quarantacinque giorni dalla prima data di presentazione delle domande, non e' ancora dato capire chi si sia aggiudicato le rotte, e quindi quali compagnie voleranno dai tre aeroporti sardi.

