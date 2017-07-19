Milano Cortina 2026: Palazzo Reale di Milano ospita 'I Macchiaioli'

Mostra prodotta da 24 ORE Cultura - Gruppo 24 ORE (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 feb - Nell'anno in cui l'Italia ospitera' i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, la citta' di Milano inaugura dal 3 febbraio anche un'altra Olimpiade, quella Culturale. Per offrire ai visitatori provenienti da tutto il mondo l'occasione di scoprire o riscoprire uno dei movimenti piu' affascinanti della pittura europea dell'Ottocento - espressione artistica degli ideali del Risorgimento italiano e fondamentale per la costruzione dell'identita' dell'Italia unita - il Comune di Milano ha promosso a Palazzo Reale un'ampia retrospettiva dedicata ai Macchiaioli, che espone oltre 100 opere. Prodotta da Palazzo Reale, 24 ORE Cultura - Gruppo 24 ORE e Civita Mostre e Musei, la mostra 'I Macchiaioli' e' frutto degli ultimi studi da parte dei tre piu' autorevoli esperti italiani del movimento: il progetto espositivo e' infatti ideato e curato da Francesca Dini, Elisabetta Matteucci e Fernando Mazzocca e rappresenta un momento di recupero, riflessione e valorizzazione di una pagina fondamentale di storia dell'arte del Paese, che ha costruito le nostre comuni radici culturali.

La mostra intende ricostruire la breve ma intensa esperienza del movimento in un arco cronologico che va dal 1848 al 1872, data della morte di Giuseppe Mazzini, esule e clandestino in patria. A quel punto i Macchiaioli, convinti sostenitori delle idee politiche mazziniane, avevano ormai esaurito la loro carica rivoluzionaria; ma questa intensa vicenda artistica, politica e umana aveva segnato una delle svolte piu' radicali nella lunga storia dell'arte italiana.

