            Notizie Radiocor

            Lazio: due bandi per abbattere le barriere d'accesso alla pratica sportiva -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 feb - 'Il nostro Assessorato continua con convinzione il percorso di collaborazione con Sport e Salute - dichiara l'assessore allo Sport, al Turismo, all'Ambiente e alla Transizione Energetica della Regione Lazio Elena Palazzo - una sinergia che nel 2025 ha gia' prodotto risultati concreti e che oggi si rafforza ulteriormente. Abbiamo ascoltato i territori e siamo pronti, attraverso i due bandi in uscita, a dare risposta ai due bisogni piu' urgenti: l'accesso alla pratica sportiva e il miglioramento dell'impiantistica. Investiamo sui ragazzi, sosteniamo le famiglie e miglioriamo gli spazi dove lo sport si vive ogni giorno. Non parole, ma fatti per rendere la pratica sportiva davvero accessibile a tutti'.

            com-Dca.

