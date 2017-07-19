Istat: a febbraio fiducia consumatori sale a 97,4, imprese cala a 97,4 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 feb - Istat osserva che a febbraio l'indice di fiducia delle imprese diminuisce ma rimane comunque ampiamente al di sopra della media del 2025.

Quanto alle componenti degli indici di fiducia, nell'industria manifatturiera tutte le componenti registrano una dinamica sfavorevole, mentre nelle costruzioni gli imprenditori giudicano il livello degli ordini e/o piani di costruzione in miglioramento rispetto al mese scorso e prevedono un deciso aumento dell'occupazione presso l'azienda. Nei servizi di mercato si evidenzia un peggioramento dei giudizi sugli ordini ma si segnala un aumento delle relative aspettative; i giudizi sull'andamento degli affari si deteriorano rispetto al mese scorso. Nel commercio al dettaglio tutte le componenti sono in miglioramento. A partire dalle opinioni fornite mensilmente dagli imprenditori del comparto dei servizi di mercato, e' stato realizzato un approfondimento rispetto a specifici quesiti che considerano un arco temporale piu' ampio, utilizzando anche dati rilevati trimestralmente a gennaio 2026: dall'analisi emerge una tendenza espansiva dell'attivita' del comparto nei prossimi mesi. L'indice di fiducia dei consumatori cresce per il terzo mese consecutivo: tutte le componenti dell'indice migliorano; in lieve peggioramento le attese sulla disoccupazione.

