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            Intelligenza artificiale: Tripi, fondamentale per le imprese, serve formazione

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 apr - 'L'intelligenza artificiale e' utile quando dietro c'e' intelligenza umana. E noi su questo stiamo facendo la nostra politica di comunicazione con i giovani industriali e la piccola industria soprattutto attraverso volti giovani, oggi credibili'. Cosi' Alberto Tripi, presidente di Almaviva Group e Special Advisor per l'Intelligenza Artificiale di Confindustria a margine dell'evento all'Auditorium della tecnica di Confindustria a Roma intitolato 'Le Competenze come motore di innovazione e identita'' promosso dalla Made in Italy Community. 'Come Confindustria ci stiamo impegnando per promuovere la volonta' di includere l'intelligenza artificiale generativa come strumento per le imprese', ha spiegato sottolineando la differenza rispetto all'IA tradizionale: 'quella generativa aiuta a vendere, a produrre meglio e a posizionarsi strategicamente sul mercato'. Il presidente ha anche detto che oggi per le aziende l'IA 'non e' piu' una questione accessoria ma e' obbligatoria'.

            Liv

            (RADIOCOR) 10-04-26 13:34:08 (0337) 5 NNNN

              


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