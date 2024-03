Infrastrutture: Siteb, nel 2023 crescita del 12% per la produzione di asfalto -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 17 mar - Dopo anni difficili, contrassegnati dal boom dei costi energetici e delle materie prime che hanno frenato il settore, i dati evidenziano un graduale ritorno ai livelli pre-crisi, con una crescita decisa rispetto al 2016, quando le attivita' di costruzione e manutenzione di strade hanno toccato il fondo con sole 22,3 milioni di tonnellate di asfalto prodotte. 'I dati relativi allo scorso anno - ha sottolineato il presidente Siteb, Alessandro Pesaresi - evidenziano una ripresa dei lavori stradali che, dopo gli ultimi difficili anni, costituisce una boccata d'ossigeno per la nostra rete stradale e per l'industria del settore. Restano pero' diversi elementi fonte di preoccupazione. Su tutti, l'impiego effettivo dei fondi del Pnrr per diverse opere stradali.

Mancano ancora numerosi progetti e senza progetti non si puo' procedere ne' agli appalti, ne' tantomeno all'esecuzione delle opere. I tempi per realizzare le opere imposti dall'Europa sono oggi sempre piu' ridotti. Occorre fare presto. Serve oggi una politica di manutenzione pro-attiva, in grado di avviare una serie di interventi prima che il livello di degrado porti la nostra rete al di sotto del limite di sicurezza'.

