Industria: Orsini, e' prioritario mantenere la manifattura in Europa (il Giornale)

Energia primo costo, l'Italia deve essere competitiva (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 feb - "La priorita' e' una sola: mantenere la manifattura in Europa ed evitare la deindustrializzazione. E' questo il nodo vero. Poi tutto si declina in politica industriale, energia, burocrazia, competitivita'. Ma senza una visione chiara di dove vogliamo andare non riusciremo a costruire nulla". Cosi' il presidente di Confindustria Emanuele Orsini in un'intervista a 'il Giornale'. "Oggi - spiega - vediamo un'Europa che troppo spesso fa l'arbitro con il fischietto in mano. Intorno, pero', ci sono gli Stati Uniti con politiche industriali aggressive e la Cina che compete senza i nostri stessi vincoli sociali e ambientali. Se non reagiamo, perdiamo industria. E senza industria si perdono occupazione e welfare". Quanto al nodo energia e al recente Dl bollette "e' un primo passo importante - dice Orsini - quasi storico, perche' tiene insieme famiglie e imprese. Ma serve lavorare tutti assieme a un piano energetico industriale. E' un tema che coinvolge tutti, governo, produttori e consumatori. Tra vent'anni nel nostro Paese consumeremo quasi il doppio dell'energia, tra elettrificazione e data center. Non possiamo ignorarlo". L'energia resta il primo nodo viene chiesto quindi ad Orsini che risponde "e' il primo costo per molte produzioni. Se l'amministratore delegato Di Stellantis, Antonio Filosa, dice a Bruno Vespa che investe in Spagna perche' l'energia costa un terzo, fotografa la realta'. Ormai le imprese sono globali e anche l'Italia deve essere competitiva".

