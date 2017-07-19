Imprese: fonti Mimit, bene aumento risorse a 10 mld per Nuova Transizione 5.0
Decreto attuativo nei prossimi giorni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 mar - Fonti del Mimit esprimono soddisfazione per la rimozione del vincolo 'Made in Europe' e per il significativo aumento dello stanziamento per la Nuova Transizione 5.0. Salgono a quasi 10 miliardi le risorse a disposizione delle imprese per gli investimenti da effettuare nel triennio 2026-2028. Il nuovo decreto attuativo sara' predisposto nei prossimi giorni, con le necessarie modifiche alla versione originale trasmessa dal Mimit lo scorso 5 gennaio, per recepire le novita' sollecitate e introdotte dal Dl approvato ieri dal Consiglio dei Ministri.
Sim
(RADIOCOR) 28-03-26 11:56:41 (0222) 5 NNNN