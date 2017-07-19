Giappone: -0,4% su mese inflazione area Tokyo febbraio, +1,6% su anno

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 feb - A febbraio, l'indice dei prezzi al consumo nell'area di Tokyo e' sceso dello 0,4% rispetto a gennaio, quando era sceso dello 0,1%, mentre e' aumentato dell'1,6% annuo, in accelerazione rispetto all'1,5% del mese precedente, secondo i dati pubblicati dall'Ufficio di Statistica del Giappone.

Escludendo i prodotti alimentari freschi, l'indice dei prezzi al consumo core e' sceso dello 0,3% mensile dopo essere sceso dello 0,2% il mese precedente, ed e' cresciuto dell'1,8% annuo dopo essere aumentato del 2% a gennaio, attestandosi al di sotto dell'obiettivo del 2% della Banca del Giappone per la prima volta da ottobre 2024. Escludendo i prodotti alimentari freschi e l'energia, il cosiddetto indice dei prezzi al consumo "core-core" e' aumentato dello 0,2% mensile dopo essere sceso dello 0,2% il mese precedente, e del 2,5% annuo rispetto al 2,4% di gennaio.

Su base destagionalizzata, l'indice dei prezzi al consumo e' sceso dello 0,1% mensile sia come dato principale che come dato core, mentre l'indice dei prezzi al consumo core-core e' aumentato dello 0,3%. L'indice dei prezzi al consumo dei beni e' sceso dello 0,6%, mentre quello dei servizi e' cresciuto dello 0,2%.

