Germania: +1,1% su mese e -2,3% su anno prezzi all'import gennaio

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 feb - In Germania, nel mese di gennaio, i prezzi all'import sono saliti dell'1,1% rispetto al mese precedente, mentre sono calati del 2,3% in confronto allo stesso mese di un anno prima. E' quanto comunica Destatis, l'ufficio federale di statistica. Le attese erano per un +0,6% su mese e un -2,8% su anno. Per quanto riguarda i prezzi all'export, a gennaio 2026 sono saliti dello 0,9% su mese e dello 0,2% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

