Digitale: nuovo scontro Usa-Ue, Bruxelles reagisce duramente a rapporto Congresso -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 3 feb - Il portavoce comunitario e' stato particolarmente preciso nella reazione, su indicazione altrettanto precisa dei piani alti della Commissione europea. Peraltro la presidente von der Leyen e' stata criticata non poco per aver scelto di procedere sul rispetto delle norme digitali con i passi di piombo benche' diverse decisioni siano state comunque prese: per esempio le multe contro Apple, Meta, Google, X. Sempre la reazione politica degli Usa e' stata molto aggressiva. Il portavoce ha spiegato che n Europa vengono difese elezioni libere con procedure corrette mentre e' noto che le grandi piattaforme sono in grado di influenzarle in assenza di un quadro di regole precise.

Il portavoce ha portato l'esempio di Meta, che ha dovuto prendere 24,5 milioni di moderazione dei contenuti di cui quasi il 30% e' stato annullato: non si tratta di censura, ha indicato, bensi' dell'opposto.

I repubblicani della commissione del Congresso sostengono che la Commissione europea ha fatto pressione sulle piattaforme social per censurare informazioni vere negli Usa, prendendo di mira contenuti politici americani e interferendo nelle elezioni in tutta Europa.

Sempre sul fronte digitale, la Commissione ha fatto sapere oggi che decidera' entro fine marzo se classificare ChatGpt come piattaforma 'molto grande', il che comporta una serie di obblighi e vincoli piu' forti per Open Ai. Entro l'anno presentera' la proposta sulla cosiddetta 'equita' digitale' che prevede il contrasto di pratiche dannose, come i dark pattern (tecniche di design utilizzate che spingono gli utenti a compiere azioni non volute come acquisti non previsti o la condivisione di dati personali), il marketing manipolatorio specie rivolto ai minori.

Intanto cominciano a manifestarsi soluzioni di 'fuga' dai sistemi americani per teleconferenze (Zoom, Microsoft Teams, Webex, GoTo Meeting): il governo francese ha annunciato che e' pronta la piattaforma 'sovrana' Visio in tutti i ministeri entro il 2027. In Germania e in Austria comincia a essere sempre piu' usato il software open source invece di Microsoft Office.

Antonio Pollio Salimbeni - Aps

