Cyber attacchi: Prima, per un italiano su due importante assicurarsi

Ma un terzo sottovaluta rischi, picco attacchi in I sem 2025 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 feb - Aumenta in Italia la consapevolezza del cyber risk, percepito non soltanto dalle imprese, ma anche dai privati. E' quanto emerge da una nuova indagine commissionata da Prima Assicurazioni a Nielsen, che ha indagato il livello di consapevolezza degli italiani rispetto all'esposizione personale ai rischi informatici e alla possibilita' di tutelarsi, in un contesto di rischio crescente.

Nel primo semestre del 2025, il numero di attacchi informatici gravi ha raggiunto un picco record, con oltre 2.700 casi nel mondo, circa un terzo in piu' rispetto al semestre precedente, e oltre il 10% degli attacchi gravi si e' concentrato in Italia. Secondo la survey, poco piu' della meta' degli intervistati (54,3%) ritiene importante, a vario titolo, la possibilita' di dotarsi di un'assicurazione contro i cyber risk anche come privato. In particolare, il 29,1% del campione considera il rischio informatico serio e ritiene necessaria una copertura assicurativa dedicata, anche alla luce dei limiti delle misure di protezione oggi disponibili, mentre un ulteriore 25,2% si dichiara aperto a una polizza cyber a condizione che il costo sia contenuto e accessibile.

All'opposto, rimane significativa la quota di chi dichiara una minore percezione del rischio: circa un terzo degli italiani (33,9%) considera, infatti, il cyber risk poco rilevante per i privati e ritiene di essere gia' sufficientemente protetto, affermando di non ritenere importante dotarsi di un'assicurazione contro i cyber risk o di non voler investire in una copertura di questo tipo.

com-bla

(RADIOCOR) 01-02-26 12:29:39 (0214) 5 NNNN