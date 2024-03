Coldiretti: +16% export birra italiana a 280 mln nel 2023 in Irlanda, Uk e Usa

In Italia 38 litri pro capite-anno per 9,5 mld di valore (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 mar - Le importazioni di birra prodotta in Italia in Irlanda, Gran Bretagna e Stati Uniti sono cresciute in valore del 16% nel 2023. E' quanto emerge da una analisi di Coldiretti su dati Istat diffusa in occasione del San Patrick Day che si celebra il 17 marzo, di cui proprio la birra rappresenta uno dei simboli piu' noti. L'export nei tre paesi anglosassoni, a partire da Regno Unito e Usa dove e' tradizionalmente numerosa la comunita' irlandese, rappresenta quasi la meta' del valore totale delle vendite di birra italiana all'estero che lo scorso anno hanno sfiorato i 280 milioni di euro.

Quello della birra e' un settore il cui fiore all'occhiello e' rappresentato dalla filiera di quella artigianale 100% Made in Italy, che conta su 1.182 microbirrifici e brew pub su tutto il territorio nazionale, praticamente triplicati negli ultimi 10 anni, secondo il Consorzio della birra italiana nato con l'appoggio di Coldiretti per rappresentare il meglio delle produzioni tricolori.

