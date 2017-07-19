Calabria: Arcea eroga oltre 6mln di euro agli agricoltori -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 1 mar - A queste somme si aggiungono 1.603.551,16 euro erogati nell'ambito del bando Pnrr per l'ammodernamento dei frantoi oleari, misura rivolta alle imprese agricole e ai frantoi con l'obiettivo di migliorare le performance ambientali, ridurre la produzione di rifiuti e incentivare il riutilizzo dei residui a fini energetici. Per l'assessore regionale all'Agricoltura, Gianluca Gallo: 'Con la liquidazione di oltre sei milioni di euro si conferma l'impegno della Regione nel garantire tempestivita' ed efficacia agli interventi a sostegno del comparto agricolo, sostenendo concretamente produzione integrata e biologica, tutela delle razze autoctone, benessere animale e ammodernamento dei frantoi oleari, per rafforzare la competitivita' delle imprese, migliorare la sostenibilita' ambientale e valorizzare le produzioni identitarie della Calabria'.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 01-03-26 16:09:30 (0351)FOOD,PA 5 NNNN