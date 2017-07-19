Borsa: tech globale in fermento con outlook positivo AI, St (+3,4%) guida Milano

La spinta da previsioni e ordini di Asml e Texas Instruments (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 gen - Semiconduttori sotto i riflettori in Europa, con le prospettive annunciate da Asml e Texas Instruments che hanno galvanizzato il settore (+2% l'eurostoxx tech). Tech in luce anche in Asia, mentre sale l'attesa per i conti delle prime quattro delle Magnifiche Sette che daranno i numeri (stasera Microsoft, Meta e Tesla, domani Apple). Tra i titoli chip europei, Asml ad Amsterdam avanza del 5,3% dopo aver battuto tutte le stime degli analisti sugli ordini e fornito un outlook migliore grazie alla crescita dell'Ai, Asm International del 3%, Infineon a Francoforte corre a +5,6% mentre StMicroelectronics a Piazza Affari mette a segno un +3,4%.

L'attenzione ruota sempre intorno all'intelligenza artificiale e ai suoi sviluppi: in Asia gli acquisti hanno seguito le indiscrezioni secondo cui SoftBank e' in trattative per investire fino a 30 miliardi di dollari in OpenAI e la notizia secondo cui la Cina ha approvato il primo lotto di importazioni di chip AI H200 di Nvidia, mentre nella notte il colosso Usa Texas Instruments ha detto di aspettarsi una crescita degli utili nel trimestre grazie al maggior contributo dei data center alle vendite e al recupero del mercato industriale. Il titolo nel pre-mercato sale del 7%.

Superiori alle attese del mercato i numeri del quarto trimestre. 'I messaggi emersi da Texas sono incoraggianti anche per St - dicono gli analisti di Equita - in particolare per quanto riguarda il graduale recupero ciclico (per St, automotive e industrial pesano rispettivamente 40% e 20% del fatturato stimato per il 2025)'. Inoltre, anche se il segmento data center non rappresenta un driver per St nel 2025, dal 2026 (e soprattutto 2027), il gruppo 'iniziera' a beneficiare dell'esposizione al mondo Ai Data center grazie a chip per migliorare connettivita' ed efficienza energetica dei data center (particolare silicon photonics e architetture 800V)'.

Stamattina, come detto, ha dato i numeri Asml che prevede un miglioramento di tutto il settore grazie all'Ai. Gli analisti di Equita mettono in evidenza che la societa' registra che i clienti (tra cui Tsmc, Samsung, SK Hynix, Intel) negli ultimi mesi hanno alzato le proprie aspettative di crescita a medio termine soprattutto grazie all'AI e stanno di conseguenza preparandosi aumentando la capacita', da cui deriva il forte momentum sugli ordini. La societa' ha chiuso il quarto trimestre con 'ordini robusti' - dicono gli analisti di Jp Morgan - che insieme alla guidance positiva per il 2026 indicano un 2027 ancora piu' forte. Gli ordini al produttore olandese di apparecchiature per la produzione di chip sono stati pari a 13,16 miliardi di euro, superando nettamente la previsione di Visible Alpha pari a 6,95 miliardi di euro. Gli analisti affermano di continuare a ritenere che Asml proseguira' il suo percorso di crescita nei prossimi anni e che le stime aumenteranno anche nel 2028. Stessa analisi anche per Citi: 'Le aspettative erano cresciute in vista della pubblicazione dei risultati di Asml - dicono - spinte dagli annunci di clienti e concorrenti, ma i dati hanno superato nettamente anche le stime piu' ottimistiche'.

Questa mattina ha riportato i risultati trimestrali anche Advantest (fornitore di macchinari per il test dei semiconduttori in cui si inseriscono le probe card di Technoprobe), con numeri sopra le attese e un rialzo significativo dell'outlook per l'ultimo trimestre.

'Si tratta di messaggi positivi per tutti i titoli esposti all'Ai - dicono da Equita - che si conferma un driver strutturale in accelerazione. In particolare, il testing dei chip avanzati sta avendo un forte momentum guidato dalla combinazione di maggiore complessita' e ramp-up dei volumi'.

Technoprobe (-0,38%) e' il titolo italiano con maggiore esposizione al settore (l'Ai e' pari a circa il 40% delle vendite stimate per il 2025) ma Equita ritiene che 'il mercato stia gia' scontando in larga parte uno scenario di accelerazione significativa nel 2026/27'.

