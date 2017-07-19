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Rialzo controllato per le Borse europee
(Teleborsa) - Seduta positiva per le Borse europee, in un clima di ottimismo riguardo a uno scenario di risoluzione del conflitto in Medio Oriente, che permetterebbe di riprendere i transiti dallo stretto di Hormuz e allentare le pressioni sui prezzi del petrolio. Le autorità statunitensi hanno indicato progressi nei contatti con l'Iran per un possibile cessate il fuoco permanente, con colloqui che potrebbero riprendere a breve prima della scadenza della tregua in corso. È stato annunciato anche un cessate il fuoco di 10 giorni tra Israele e Libano, finalizzato a ridurre le tensioni lungo il confine e a favorire un clima negoziale più stabile.
Gli ulteriori progressi nei colloqui tra USA e Iran comuque "potrebbero portare a realizzi fisiologici, data anche la ripida salita delle ultime settimane che caratterizza alcuni indici - commentano gli analisti di Intesa Sanpaolo - Intanto, si torna a porre l'accento anche sui fondamentali dell'economia e quelli societari; su quest'ultimo fronte la nuova stagione delle trimestrali rappresenta un importante banco di prova per valutare i primi impatti del conflitto bellico sui bilanci".
Sul fronte degli annunci societari, Ericsson ha riportato un utile operativo del primo trimestre leggermente inferiore alle aspettative, a causa dell'aumento dei costi dei chip dovuto alla domanda di intelligenza artificiale e al rallentamento delle vendite in Nord America; l'investitore tecnologico olandese Prosus ha accettato di vendere una partecipazione del 4,5% nella tedesca Delivery Hero a Uber per circa 270 milioni di euro; gli operatori di telecomunicazioni francesi Bouygues, Iliad-Free e Orange hanno presentato un'offerta migliorata di 20,35 miliardi di euro per acquistare la rivale SFR da Altice France. In Italia, OVS ha alzato del 27% il dividendo dopo i risultati record dell'esercizio 2025, segnalando anche un avvio di 2026 "molto positivo".
Per quanto riguarda i dati macroeconomici, il surplus delle partite correnti dell'Eurozona è diminuito più delle attese a febbraio; in Italia, l'avanzo commerciale è salito più delle attese a febbraio a 4,94 miliardi di euro.
Sul fronte della politica monetaria, fonti della BCE hanno riferito a Bloomberg che il Consiglio direttivo propende per il mantenimento dei tassi d'interesse invariati ad aprile, poiché è troppo presto per esprimere un giudizio sulle conseguenze della guerra con l'Iran. Schnabel ha anche affermato che la BCE può permettersi di prendersi del tempo per analizzare lo shock e che non intende imporre costi inutili all'economia. Ciò ha ridotto la probabilità di un aumento dei tassi ad aprile.
L'Euro / dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,18. L'Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,04%. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 91,28 dollari per barile, in netto calo del 3,60%.
Torna a scendere lo spread, attestandosi a +76 punti base, con un calo di 2 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,79%.
Tra i mercati del Vecchio Continente guadagno moderato per Francoforte, che avanza dello 0,64%, fiacca Londra, che mostra un piccolo decremento dello 0,28%, e piccoli passi in avanti per Parigi, che segna un incremento marginale dello 0,36%.
Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sul FTSE MIB un rialzo dello 0,65%; sulla stessa linea, lieve aumento per il FTSE Italia All-Share, che si porta a 50.837 punti.
Sale il FTSE Italia Mid Cap (+1,25%); con analoga direzione, su di giri il FTSE Italia Star (+1,82%).
Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, ben comprata Mediobanca, che segna un forte rialzo del 3,41%.
Banca MPS avanza del 2,79%.
Si muove in territorio positivo Amplifon, mostrando un incremento del 2,69%.
Denaro su Ferrari, che registra un rialzo del 2,39%.
Le peggiori performance, invece, si registrano su Saipem, che ottiene -2,76%.
Seduta negativa per Terna, che mostra una perdita dell'1,67%.
Discesa modesta per Snam, che cede un piccolo -1,02%.
Pensosa Tenaris, con un calo frazionale dello 0,92%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, BFF Bank (+9,31%), Technoprobe (+6,07%), Reply (+5,42%) e OVS (+4,59%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Comer Industries, che ottiene -3,24%.
Sotto pressione D'Amico, che accusa un calo dell'1,70%.
Tentenna ERG, con un modesto ribasso dell'1,20%.
Giornata fiacca per Alerion Clean Power, che segna un calo dell'1,07%.
(Teleborsa) 17-04-2026 13:00
Gli ulteriori progressi nei colloqui tra USA e Iran comuque "potrebbero portare a realizzi fisiologici, data anche la ripida salita delle ultime settimane che caratterizza alcuni indici - commentano gli analisti di Intesa Sanpaolo - Intanto, si torna a porre l'accento anche sui fondamentali dell'economia e quelli societari; su quest'ultimo fronte la nuova stagione delle trimestrali rappresenta un importante banco di prova per valutare i primi impatti del conflitto bellico sui bilanci".
Sul fronte degli annunci societari, Ericsson ha riportato un utile operativo del primo trimestre leggermente inferiore alle aspettative, a causa dell'aumento dei costi dei chip dovuto alla domanda di intelligenza artificiale e al rallentamento delle vendite in Nord America; l'investitore tecnologico olandese Prosus ha accettato di vendere una partecipazione del 4,5% nella tedesca Delivery Hero a Uber per circa 270 milioni di euro; gli operatori di telecomunicazioni francesi Bouygues, Iliad-Free e Orange hanno presentato un'offerta migliorata di 20,35 miliardi di euro per acquistare la rivale SFR da Altice France. In Italia, OVS ha alzato del 27% il dividendo dopo i risultati record dell'esercizio 2025, segnalando anche un avvio di 2026 "molto positivo".
Per quanto riguarda i dati macroeconomici, il surplus delle partite correnti dell'Eurozona è diminuito più delle attese a febbraio; in Italia, l'avanzo commerciale è salito più delle attese a febbraio a 4,94 miliardi di euro.
Sul fronte della politica monetaria, fonti della BCE hanno riferito a Bloomberg che il Consiglio direttivo propende per il mantenimento dei tassi d'interesse invariati ad aprile, poiché è troppo presto per esprimere un giudizio sulle conseguenze della guerra con l'Iran. Schnabel ha anche affermato che la BCE può permettersi di prendersi del tempo per analizzare lo shock e che non intende imporre costi inutili all'economia. Ciò ha ridotto la probabilità di un aumento dei tassi ad aprile.
L'Euro / dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,18. L'Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,04%. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 91,28 dollari per barile, in netto calo del 3,60%.
Torna a scendere lo spread, attestandosi a +76 punti base, con un calo di 2 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,79%.
Tra i mercati del Vecchio Continente guadagno moderato per Francoforte, che avanza dello 0,64%, fiacca Londra, che mostra un piccolo decremento dello 0,28%, e piccoli passi in avanti per Parigi, che segna un incremento marginale dello 0,36%.
Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sul FTSE MIB un rialzo dello 0,65%; sulla stessa linea, lieve aumento per il FTSE Italia All-Share, che si porta a 50.837 punti.
Sale il FTSE Italia Mid Cap (+1,25%); con analoga direzione, su di giri il FTSE Italia Star (+1,82%).
Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, ben comprata Mediobanca, che segna un forte rialzo del 3,41%.
Banca MPS avanza del 2,79%.
Si muove in territorio positivo Amplifon, mostrando un incremento del 2,69%.
Denaro su Ferrari, che registra un rialzo del 2,39%.
Le peggiori performance, invece, si registrano su Saipem, che ottiene -2,76%.
Seduta negativa per Terna, che mostra una perdita dell'1,67%.
Discesa modesta per Snam, che cede un piccolo -1,02%.
Pensosa Tenaris, con un calo frazionale dello 0,92%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, BFF Bank (+9,31%), Technoprobe (+6,07%), Reply (+5,42%) e OVS (+4,59%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Comer Industries, che ottiene -3,24%.
Sotto pressione D'Amico, che accusa un calo dell'1,70%.
Tentenna ERG, con un modesto ribasso dell'1,20%.
Giornata fiacca per Alerion Clean Power, che segna un calo dell'1,07%.
(Teleborsa) 17-04-2026 13:00
Titoli citati nella notizia
|Nome
|Prezzo Ultimo Contratto
|Var %
|Ora
|Min oggi
|Max oggi
|Apertura
|Amplifon
|10,205
|+2,79
|13.23.04
|9,832
|10,245
|9,832
|Bff Bank
|2,056
|+8,78
|13.23.25
|1,854
|2,074
|1,908
|Ferrari
|312,15
|+2,31
|13.23.35
|304,60
|314,20
|305,30
|Saipem
|3,942
|-3,67
|13.23.26
|3,939
|4,086
|4,059
|Erg
|21,36
|-1,38
|13.20.22
|21,32
|21,60
|21,60
|Terna
|10,005
|-1,72
|13.23.37
|9,974
|10,125
|10,08
|Mediobanca
|20,23
|+2,95
|13.22.09
|19,72
|20,39
|19,765
|Banca Monte Paschi Siena
|9,004
|+2,39
|13.23.30
|8,799
|9,074
|8,799
|Ovs
|5,13
|+4,69
|13.19.05
|4,952
|5,285
|5,07
|Tenaris
|24,68
|-1,04
|13.23.15
|24,65
|24,96
|24,90
|D'Amico
|7,52
|-1,83
|13.20.34
|7,515
|7,755
|7,745
|Reply
|96,05
|+5,15
|13.23.13
|91,20
|96,70
|91,80
|Comer Industries
|44,70
|-3,46
|13.13.17
|44,70
|46,00
|45,80
|Snam
|6,57
|-1,05
|13.21.32
|6,562
|6,652
|6,594
|Technoprobe
|18,02
|+6,25
|13.23.23
|17,12
|18,05
|17,13
|Alerion
|23,10
|-1,07
|13.17.15
|22,95
|23,35
|23,35