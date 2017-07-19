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            Rialzo controllato per le Borse europee

            News Image (Teleborsa) - Seduta positiva per le Borse europee, in un clima di ottimismo riguardo a uno scenario di risoluzione del conflitto in Medio Oriente, che permetterebbe di riprendere i transiti dallo stretto di Hormuz e allentare le pressioni sui prezzi del petrolio. Le autorità statunitensi hanno indicato progressi nei contatti con l'Iran per un possibile cessate il fuoco permanente, con colloqui che potrebbero riprendere a breve prima della scadenza della tregua in corso. È stato annunciato anche un cessate il fuoco di 10 giorni tra Israele e Libano, finalizzato a ridurre le tensioni lungo il confine e a favorire un clima negoziale più stabile.

            Gli ulteriori progressi nei colloqui tra USA e Iran comuque "potrebbero portare a realizzi fisiologici, data anche la ripida salita delle ultime settimane che caratterizza alcuni indici - commentano gli analisti di Intesa Sanpaolo - Intanto, si torna a porre l'accento anche sui fondamentali dell'economia e quelli societari; su quest'ultimo fronte la nuova stagione delle trimestrali rappresenta un importante banco di prova per valutare i primi impatti del conflitto bellico sui bilanci".

            Sul fronte degli annunci societari, Ericsson ha riportato un utile operativo del primo trimestre leggermente inferiore alle aspettative, a causa dell'aumento dei costi dei chip dovuto alla domanda di intelligenza artificiale e al rallentamento delle vendite in Nord America; l'investitore tecnologico olandese Prosus ha accettato di vendere una partecipazione del 4,5% nella tedesca Delivery Hero a Uber per circa 270 milioni di euro; gli operatori di telecomunicazioni francesi Bouygues, Iliad-Free e Orange hanno presentato un'offerta migliorata di 20,35 miliardi di euro per acquistare la rivale SFR da Altice France. In Italia, OVS ha alzato del 27% il dividendo dopo i risultati record dell'esercizio 2025, segnalando anche un avvio di 2026 "molto positivo".

            Per quanto riguarda i dati macroeconomici, il surplus delle partite correnti dell'Eurozona è diminuito più delle attese a febbraio; in Italia, l'avanzo commerciale è salito più delle attese a febbraio a 4,94 miliardi di euro.

            Sul fronte della politica monetaria, fonti della BCE hanno riferito a Bloomberg che il Consiglio direttivo propende per il mantenimento dei tassi d'interesse invariati ad aprile, poiché è troppo presto per esprimere un giudizio sulle conseguenze della guerra con l'Iran. Schnabel ha anche affermato che la BCE può permettersi di prendersi del tempo per analizzare lo shock e che non intende imporre costi inutili all'economia. Ciò ha ridotto la probabilità di un aumento dei tassi ad aprile.

            L'Euro / dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,18. L'Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,04%. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 91,28 dollari per barile, in netto calo del 3,60%.

            Torna a scendere lo spread, attestandosi a +76 punti base, con un calo di 2 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,79%.

            Tra i mercati del Vecchio Continente guadagno moderato per Francoforte, che avanza dello 0,64%, fiacca Londra, che mostra un piccolo decremento dello 0,28%, e piccoli passi in avanti per Parigi, che segna un incremento marginale dello 0,36%.

            Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sul FTSE MIB un rialzo dello 0,65%; sulla stessa linea, lieve aumento per il FTSE Italia All-Share, che si porta a 50.837 punti.

            Sale il FTSE Italia Mid Cap (+1,25%); con analoga direzione, su di giri il FTSE Italia Star (+1,82%).

            Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, ben comprata Mediobanca, che segna un forte rialzo del 3,41%.

            Banca MPS avanza del 2,79%.

            Si muove in territorio positivo Amplifon, mostrando un incremento del 2,69%.

            Denaro su Ferrari, che registra un rialzo del 2,39%.

            Le peggiori performance, invece, si registrano su Saipem, che ottiene -2,76%.

            Seduta negativa per Terna, che mostra una perdita dell'1,67%.

            Discesa modesta per Snam, che cede un piccolo -1,02%.

            Pensosa Tenaris, con un calo frazionale dello 0,92%.

            Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, BFF Bank (+9,31%), Technoprobe (+6,07%), Reply (+5,42%) e OVS (+4,59%).

            Le peggiori performance, invece, si registrano su Comer Industries, che ottiene -3,24%.

            Sotto pressione D'Amico, che accusa un calo dell'1,70%.

            Tentenna ERG, con un modesto ribasso dell'1,20%.

            Giornata fiacca per Alerion Clean Power, che segna un calo dell'1,07%.

            (Teleborsa) 17-04-2026 13:00

            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Amplifon 10,205 +2,79 13.23.04 9,832 10,245 9,832
            Bff Bank 2,056 +8,78 13.23.25 1,854 2,074 1,908
            Ferrari 312,15 +2,31 13.23.35 304,60 314,20 305,30
            Saipem 3,942 -3,67 13.23.26 3,939 4,086 4,059
            Erg 21,36 -1,38 13.20.22 21,32 21,60 21,60
            Terna 10,005 -1,72 13.23.37 9,974 10,125 10,08
            Mediobanca 20,23 +2,95 13.22.09 19,72 20,39 19,765
            Banca Monte Paschi Siena 9,004 +2,39 13.23.30 8,799 9,074 8,799
            Ovs 5,13 +4,69 13.19.05 4,952 5,285 5,07
            Tenaris 24,68 -1,04 13.23.15 24,65 24,96 24,90
            D'Amico 7,52 -1,83 13.20.34 7,515 7,755 7,745
            Reply 96,05 +5,15 13.23.13 91,20 96,70 91,80
            Comer Industries 44,70 -3,46 13.13.17 44,70 46,00 45,80
            Snam 6,57 -1,05 13.21.32 6,562 6,652 6,594
            Technoprobe 18,02 +6,25 13.23.23 17,12 18,05 17,13
            Alerion 23,10 -1,07 13.17.15 22,95 23,35 23,35


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