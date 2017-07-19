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Punta al rialzo la performance dei mercati europei, a Milano in luce Amplifon
(Teleborsa) - Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente.
A Milano in netto calo i titoli petroliferi - con Eni, Tenaris e Saipem - in scia alla frenata del prezzo del greggio, che registra ribassi intorno al 5% in scia ai nuovi spiragli di pace tra Stati Uniti e Iran. In luce Amplifon e Unicredit, dopo che JPMorgan ha rispettivamente alzato raccomandazione e target price, oltre che Buzzi e Cucinelli.
Cresce l'attesa per la decisione di politica monetaria della Federal Reserve di mercoledì e agli utili di diverse società tecnologiche a mega capitalizzazione, che metteranno alla prova la capacità della spesa sull'intelligenza artificiale di continuare a sostenere le elevate valutazioni azionarie.
L'Euro / dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,141. L'Oro continua gli scambi a 4.103,4 dollari l'oncia, con un aumento dell'1,17%. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-7,05%), che ha toccato 84,1 dollari per barile.
Lo Spread migliora, toccando i +79 punti base, con un calo di 3 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,93%.
Tra gli indici di Eurolandia tonica Francoforte che evidenzia un bel vantaggio dell'1,23%, piccoli passi in avanti per Londra, che segna un incremento marginale dello 0,37%, e in luce Parigi, con un ampio progresso dello 0,73%.
Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB, che avanza a 52.082 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share fa un piccolo salto in avanti dello 0,56%, portandosi a 54.709 punti.
In denaro il FTSE Italia Mid Cap (+0,86%); sulla stessa tendenza, buona la prestazione del FTSE Italia Star (+1,22%).
Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, andamento positivo per Amplifon, che avanza di un discreto +3,17%.
Ben comprata Buzzi, che segna un forte rialzo del 2,51%.
Brunello Cucinelli avanza del 2,50%.
Si muove in territorio positivo Unicredit, mostrando un incremento dell'1,78%.
I più forti ribassi, invece, si verificano su ENI, che continua la seduta con -4,22%.
Pensosa Tenaris, con un calo frazionale dell'1,14%.
Tentenna Snam, con un modesto ribasso dell'1,02%.
Giornata fiacca per Saipem, che segna un calo dello 0,88%.
In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, MFE A (+3,24%), MFE B (+3,11%), Ferragamo (+2,50%) e Reply (+2,50%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su D'Amico, che continua la seduta con -1,88%.
Piccola perdita per Comer Industries, che scambia con un -0,6%.
Tra le grandezze macroeconomiche più importanti:
Lunedì 27/07/2026
10:00 Germania: Indice IFO (atteso 86,1 punti; preced. 85,6 punti)
10:00 Unione Europea: M3, annuale (atteso 3,2%; preced. 3,2%)
14:30 USA: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 1,6%; preced. -4,5%)
Martedì 28/07/2026
08:45 Francia: Fiducia consumatori, mensile (preced. 84 punti)
09:00 Spagna: Tasso disoccupazione, trimestrale (atteso 10,7%; preced. 10,83%)
09:00 Spagna: Vendite dettaglio, annuale (preced. 1,3%)
15:00 USA: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 0,8%; preced. 1,1%).
(Teleborsa) 27-07-2026 09:30
A Milano in netto calo i titoli petroliferi - con Eni, Tenaris e Saipem - in scia alla frenata del prezzo del greggio, che registra ribassi intorno al 5% in scia ai nuovi spiragli di pace tra Stati Uniti e Iran. In luce Amplifon e Unicredit, dopo che JPMorgan ha rispettivamente alzato raccomandazione e target price, oltre che Buzzi e Cucinelli.
Cresce l'attesa per la decisione di politica monetaria della Federal Reserve di mercoledì e agli utili di diverse società tecnologiche a mega capitalizzazione, che metteranno alla prova la capacità della spesa sull'intelligenza artificiale di continuare a sostenere le elevate valutazioni azionarie.
L'Euro / dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,141. L'Oro continua gli scambi a 4.103,4 dollari l'oncia, con un aumento dell'1,17%. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-7,05%), che ha toccato 84,1 dollari per barile.
Lo Spread migliora, toccando i +79 punti base, con un calo di 3 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,93%.
Tra gli indici di Eurolandia tonica Francoforte che evidenzia un bel vantaggio dell'1,23%, piccoli passi in avanti per Londra, che segna un incremento marginale dello 0,37%, e in luce Parigi, con un ampio progresso dello 0,73%.
Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB, che avanza a 52.082 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share fa un piccolo salto in avanti dello 0,56%, portandosi a 54.709 punti.
In denaro il FTSE Italia Mid Cap (+0,86%); sulla stessa tendenza, buona la prestazione del FTSE Italia Star (+1,22%).
Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, andamento positivo per Amplifon, che avanza di un discreto +3,17%.
Ben comprata Buzzi, che segna un forte rialzo del 2,51%.
Brunello Cucinelli avanza del 2,50%.
Si muove in territorio positivo Unicredit, mostrando un incremento dell'1,78%.
I più forti ribassi, invece, si verificano su ENI, che continua la seduta con -4,22%.
Pensosa Tenaris, con un calo frazionale dell'1,14%.
Tentenna Snam, con un modesto ribasso dell'1,02%.
Giornata fiacca per Saipem, che segna un calo dello 0,88%.
In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, MFE A (+3,24%), MFE B (+3,11%), Ferragamo (+2,50%) e Reply (+2,50%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su D'Amico, che continua la seduta con -1,88%.
Piccola perdita per Comer Industries, che scambia con un -0,6%.
Tra le grandezze macroeconomiche più importanti:
Lunedì 27/07/2026
10:00 Germania: Indice IFO (atteso 86,1 punti; preced. 85,6 punti)
10:00 Unione Europea: M3, annuale (atteso 3,2%; preced. 3,2%)
14:30 USA: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 1,6%; preced. -4,5%)
Martedì 28/07/2026
08:45 Francia: Fiducia consumatori, mensile (preced. 84 punti)
09:00 Spagna: Tasso disoccupazione, trimestrale (atteso 10,7%; preced. 10,83%)
09:00 Spagna: Vendite dettaglio, annuale (preced. 1,3%)
15:00 USA: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 0,8%; preced. 1,1%).
(Teleborsa) 27-07-2026 09:30
Titoli citati nella notizia
|Nome
|Prezzo Ultimo Contratto
|Var %
|Ora
|Min oggi
|Max oggi
|Apertura
|Amplifon
|11,37
|+3,08
|10.11.25
|11,33
|11,68
|11,68
|Saipem
|4,337
|-1,61
|10.11.59
|4,326
|4,395
|4,369
|Unicredit
|81,81
|+1,72
|10.12.02
|81,55
|82,47
|82,00
|Eni
|22,025
|-4,07
|10.12.11
|21,85
|22,13
|22,00
|Salvatore Ferragamo
|10,17
|+1,70
|10.07.43
|10,13
|10,34
|10,13
|Brunello Cucinelli
|83,80
|+2,72
|10.11.53
|82,48
|84,08
|82,50
|Tenaris
|25,13
|-1,53
|10.11.34
|25,09
|25,28
|25,19
|D'Amico
|7,685
|-3,82
|10.10.53
|7,685
|8,07
|7,90
|Reply
|102,90
|+3,00
|10.08.22
|101,00
|103,10
|101,00
|Comer Industries
|50,00
|+0,40
|10.07.04
|49,50
|50,40
|50,40
|Mfe B
|3,51
|+3,11
|10.09.45
|3,38
|3,532
|3,38
|Mfe A
|2,694
|+3,86
|10.11.43
|2,61
|2,696
|2,62
|Snam
|6,164
|-1,28
|10.12.05
|6,148
|6,236
|6,236
|Buzzi
|41,64
|+2,31
|10.11.45
|41,53
|42,23
|41,65