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            Punta al rialzo la performance dei mercati europei, a Milano in luce Amplifon

            News Image (Teleborsa) - Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente.

            A Milano in netto calo i titoli petroliferi - con Eni, Tenaris e Saipem - in scia alla frenata del prezzo del greggio, che registra ribassi intorno al 5% in scia ai nuovi spiragli di pace tra Stati Uniti e Iran. In luce Amplifon e Unicredit, dopo che JPMorgan ha rispettivamente alzato raccomandazione e target price, oltre che Buzzi e Cucinelli.

            Cresce l'attesa per la decisione di politica monetaria della Federal Reserve di mercoledì e agli utili di diverse società tecnologiche a mega capitalizzazione, che metteranno alla prova la capacità della spesa sull'intelligenza artificiale di continuare a sostenere le elevate valutazioni azionarie.


            L'Euro / dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,141. L'Oro continua gli scambi a 4.103,4 dollari l'oncia, con un aumento dell'1,17%. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-7,05%), che ha toccato 84,1 dollari per barile.

            Lo Spread migliora, toccando i +79 punti base, con un calo di 3 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,93%.

            Tra gli indici di Eurolandia tonica Francoforte che evidenzia un bel vantaggio dell'1,23%, piccoli passi in avanti per Londra, che segna un incremento marginale dello 0,37%, e in luce Parigi, con un ampio progresso dello 0,73%.

            Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB, che avanza a 52.082 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share fa un piccolo salto in avanti dello 0,56%, portandosi a 54.709 punti.

            In denaro il FTSE Italia Mid Cap (+0,86%); sulla stessa tendenza, buona la prestazione del FTSE Italia Star (+1,22%).

            Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, andamento positivo per Amplifon, che avanza di un discreto +3,17%.

            Ben comprata Buzzi, che segna un forte rialzo del 2,51%.

            Brunello Cucinelli avanza del 2,50%.

            Si muove in territorio positivo Unicredit, mostrando un incremento dell'1,78%.

            I più forti ribassi, invece, si verificano su ENI, che continua la seduta con -4,22%.

            Pensosa Tenaris, con un calo frazionale dell'1,14%.

            Tentenna Snam, con un modesto ribasso dell'1,02%.

            Giornata fiacca per Saipem, che segna un calo dello 0,88%.

            In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, MFE A (+3,24%), MFE B (+3,11%), Ferragamo (+2,50%) e Reply (+2,50%).

            I più forti ribassi, invece, si verificano su D'Amico, che continua la seduta con -1,88%.

            Piccola perdita per Comer Industries, che scambia con un -0,6%.

            Tra le grandezze macroeconomiche più importanti:

            Lunedì 27/07/2026
            10:00 Germania: Indice IFO (atteso 86,1 punti; preced. 85,6 punti)
            10:00 Unione Europea: M3, annuale (atteso 3,2%; preced. 3,2%)
            14:30 USA: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 1,6%; preced. -4,5%)

            Martedì 28/07/2026
            08:45 Francia: Fiducia consumatori, mensile (preced. 84 punti)
            09:00 Spagna: Tasso disoccupazione, trimestrale (atteso 10,7%; preced. 10,83%)
            09:00 Spagna: Vendite dettaglio, annuale (preced. 1,3%)
            15:00 USA: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 0,8%; preced. 1,1%).

            (Teleborsa) 27-07-2026 09:30

            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Amplifon 11,37 +3,08 10.11.25 11,33 11,68 11,68
            Saipem 4,337 -1,61 10.11.59 4,326 4,395 4,369
            Unicredit 81,81 +1,72 10.12.02 81,55 82,47 82,00
            Eni 22,025 -4,07 10.12.11 21,85 22,13 22,00
            Salvatore Ferragamo 10,17 +1,70 10.07.43 10,13 10,34 10,13
            Brunello Cucinelli 83,80 +2,72 10.11.53 82,48 84,08 82,50
            Tenaris 25,13 -1,53 10.11.34 25,09 25,28 25,19
            D'Amico 7,685 -3,82 10.10.53 7,685 8,07 7,90
            Reply 102,90 +3,00 10.08.22 101,00 103,10 101,00
            Comer Industries 50,00 +0,40 10.07.04 49,50 50,40 50,40
            Mfe B 3,51 +3,11 10.09.45 3,38 3,532 3,38
            Mfe A 2,694 +3,86 10.11.43 2,61 2,696 2,62
            Snam 6,164 -1,28 10.12.05 6,148 6,236 6,236
            Buzzi 41,64 +2,31 10.11.45 41,53 42,23 41,65


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