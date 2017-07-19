Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › finanza
Eventi e scadenze del 28 aprile 2026
(Teleborsa) -
Appuntamenti:
Banca d'Italia - Indagine sul credito bancario (BLS): risultati per l'Italia
FOMC - Inizia la riunione di politica monetaria
BOJ - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi
09:00 - Blue Capital Forum - Hotel Magna Pars, Milano - Il Forum riunisce armatori, leader d'impresa, istituzioni finanziarie e professionisti. Focus sul rapporto tra impresa e capitale, l'evoluzione degli investimenti nello shipping e il ruolo di porti, infrastrutture, mercati e normative. Interverranno, tra gli altri, Nicola Zaccheo, Presidente – Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), Carlos Balestra di Mottola, CEO – d'Amico International Shipping, Luca Tavano, Head of Mid & Small Caps, Primary Markets – Borsa Italiana e molti altri
10:00 - BCE - Risultati dell'indagine sulle aspettative dei consumatori della BCE - Marzo 2026
11:30 - Presentazione XVII rapporto Osservatorio AUB - Camera dei Deputati - L'Osservatorio AUB, promosso da AIDAF, UniCredit, Cattedra AIDAF-EY di Strategia delle Aziende Familiari (Università Bocconi) e Fondazione Angelini, con il supporto di Borsa Italiana e ELITE, offre un'analisi delle caratteristiche e delle performance economico-finanziarie della rinnovata popolazione di imprese familiari italiane. Tra gli interventi, Sergio Marullo di Condojanni, AD Angelini Industries e Angelini Pharma, Cristina Bombassei, Presidente AIDAF e Anna Ascani, Vicepresidente della Camera
12:00 - Mastercard Cybersecurity Day: Sicurezza informatica, tra impatti, trend e best practice - Spaces Turati, Milano - Incontro dedicato all'evoluzione della cybersecurity in Italia, tra trend emergenti e impatto sul sistema economico e sui consumatori. Dalla prevenzione predittiva alle nuove tipologie di frode, fino al ruolo delle tecnologie e dell'intelligence nella protezione dei pagamenti. Interverranno, Luca Corti, Country Manager Italia di Mastercard e Lorenzo Giudici, Business Development Security Solutions di Mastercard
12:00 - Camera dei Deputati - DFP, audizione Cavallari - Le Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato, in merito all'attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di finanza pubblica 2026, svolgono l'audizione della Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Lilia Cavallari
13:00 - Camera dei Deputati - Disabilità dei minori, audizione Abodi e De Sanctis - Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza svolge le audizioni di Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani, e di Marco Giunio De Sanctis, presidente del Comitato Italiano Paralimpico, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla disabilità fisica e psichica dei minori, con focus sulle lesioni cerebrali e sull'autismo: sostegno alle famiglie e nella scuola
19:30 - BCE - Christine Lagarde - Cena informale e scambio di opinioni tra Christine Lagarde e il Consiglio direttivo con la Commissaria europea per i Servizi finanziari e l'Unione del risparmio e degli investimenti, Maria Luís Albuquerque, a Francoforte
20:00 - Camera dei Deputati - Documento finanza pubblica, audizione Giorgetti - Le Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato, in merito all'attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di finanza pubblica 2026, svolgono l'audizione del ministro Giancarlo Giorgetti
20:00 - Camera dei Deputati - DFP, audizione Giorgetti - Le Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato, in merito all'attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di finanza pubblica 2026, svolgono l'audizione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti
Titoli di Stato:
Tesoro - Asta BOT; Regolamento BTP Short - BTP€i
Aziende:
A2A - Assemblea: Assemblea degli azionisti A2A presso il Museo Diocesano di Brescia alle ore 10.00
Aquafil - Assemblea: Approvazione Bilancio al 31 dicembre 2025
Avio - Assemblea: Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2025. Presentazione del Bilancio consolidato e della Rendicontazione di Sostenibilità
Barclays - Risultati di periodo
Biesse - Assemblea: Bilancio
Bolognafiere - Assemblea: Bilancio
Caltagirone SpA - Assemblea: Bilancio
Christian Dior - Risultati di periodo
Coca Cola - Risultati di periodo
Cy4Gate - Assemblea: Bilancio
doValue - Assemblea: Bilancio
Edison International - Risultati di periodo
Enervit - Assemblea: Bilancio
General Motors - Risultati di periodo
LU-VE Group - Assemblea: Bilancio
Neodecortech - Assemblea: Bilancio
Novartis - Risultati di periodo
Olidata - CDA: Bilancio
Orsero - Assemblea: Bilancio
Rai Way - Assemblea: Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2025 (unica convocazione)
Renovalo - CDA: Bilancio
S&P Global - Risultati di periodo
Safilo - Assemblea: Bilancio
Spotify Technology - Risultati di periodo
Starbucks - Risultati di periodo
Sysco - Risultati di periodo
Visa - Risultati di periodo
Zest - Assemblea: Bilancio
Zignago Vetro - Assemblea: Bilancio
(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))
(Teleborsa) 28-04-2026 08:10
Martedì 28/04/2026
Appuntamenti:
Banca d'Italia - Indagine sul credito bancario (BLS): risultati per l'Italia
FOMC - Inizia la riunione di politica monetaria
BOJ - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi
09:00 - Blue Capital Forum - Hotel Magna Pars, Milano - Il Forum riunisce armatori, leader d'impresa, istituzioni finanziarie e professionisti. Focus sul rapporto tra impresa e capitale, l'evoluzione degli investimenti nello shipping e il ruolo di porti, infrastrutture, mercati e normative. Interverranno, tra gli altri, Nicola Zaccheo, Presidente – Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), Carlos Balestra di Mottola, CEO – d'Amico International Shipping, Luca Tavano, Head of Mid & Small Caps, Primary Markets – Borsa Italiana e molti altri
10:00 - BCE - Risultati dell'indagine sulle aspettative dei consumatori della BCE - Marzo 2026
11:30 - Presentazione XVII rapporto Osservatorio AUB - Camera dei Deputati - L'Osservatorio AUB, promosso da AIDAF, UniCredit, Cattedra AIDAF-EY di Strategia delle Aziende Familiari (Università Bocconi) e Fondazione Angelini, con il supporto di Borsa Italiana e ELITE, offre un'analisi delle caratteristiche e delle performance economico-finanziarie della rinnovata popolazione di imprese familiari italiane. Tra gli interventi, Sergio Marullo di Condojanni, AD Angelini Industries e Angelini Pharma, Cristina Bombassei, Presidente AIDAF e Anna Ascani, Vicepresidente della Camera
12:00 - Mastercard Cybersecurity Day: Sicurezza informatica, tra impatti, trend e best practice - Spaces Turati, Milano - Incontro dedicato all'evoluzione della cybersecurity in Italia, tra trend emergenti e impatto sul sistema economico e sui consumatori. Dalla prevenzione predittiva alle nuove tipologie di frode, fino al ruolo delle tecnologie e dell'intelligence nella protezione dei pagamenti. Interverranno, Luca Corti, Country Manager Italia di Mastercard e Lorenzo Giudici, Business Development Security Solutions di Mastercard
12:00 - Camera dei Deputati - DFP, audizione Cavallari - Le Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato, in merito all'attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di finanza pubblica 2026, svolgono l'audizione della Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Lilia Cavallari
13:00 - Camera dei Deputati - Disabilità dei minori, audizione Abodi e De Sanctis - Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza svolge le audizioni di Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani, e di Marco Giunio De Sanctis, presidente del Comitato Italiano Paralimpico, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla disabilità fisica e psichica dei minori, con focus sulle lesioni cerebrali e sull'autismo: sostegno alle famiglie e nella scuola
19:30 - BCE - Christine Lagarde - Cena informale e scambio di opinioni tra Christine Lagarde e il Consiglio direttivo con la Commissaria europea per i Servizi finanziari e l'Unione del risparmio e degli investimenti, Maria Luís Albuquerque, a Francoforte
20:00 - Camera dei Deputati - Documento finanza pubblica, audizione Giorgetti - Le Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato, in merito all'attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di finanza pubblica 2026, svolgono l'audizione del ministro Giancarlo Giorgetti
20:00 - Camera dei Deputati - DFP, audizione Giorgetti - Le Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato, in merito all'attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di finanza pubblica 2026, svolgono l'audizione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti
Titoli di Stato:
Tesoro - Asta BOT; Regolamento BTP Short - BTP€i
Aziende:
A2A - Assemblea: Assemblea degli azionisti A2A presso il Museo Diocesano di Brescia alle ore 10.00
Aquafil - Assemblea: Approvazione Bilancio al 31 dicembre 2025
Avio - Assemblea: Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2025. Presentazione del Bilancio consolidato e della Rendicontazione di Sostenibilità
Barclays - Risultati di periodo
Biesse - Assemblea: Bilancio
Bolognafiere - Assemblea: Bilancio
Caltagirone SpA - Assemblea: Bilancio
Christian Dior - Risultati di periodo
Coca Cola - Risultati di periodo
Cy4Gate - Assemblea: Bilancio
doValue - Assemblea: Bilancio
Edison International - Risultati di periodo
Enervit - Assemblea: Bilancio
General Motors - Risultati di periodo
LU-VE Group - Assemblea: Bilancio
Neodecortech - Assemblea: Bilancio
Novartis - Risultati di periodo
Olidata - CDA: Bilancio
Orsero - Assemblea: Bilancio
Rai Way - Assemblea: Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2025 (unica convocazione)
Renovalo - CDA: Bilancio
S&P Global - Risultati di periodo
Safilo - Assemblea: Bilancio
Spotify Technology - Risultati di periodo
Starbucks - Risultati di periodo
Sysco - Risultati di periodo
Visa - Risultati di periodo
Zest - Assemblea: Bilancio
Zignago Vetro - Assemblea: Bilancio
(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))
(Teleborsa) 28-04-2026 08:10
Titoli citati nella notizia
|Nome
|Prezzo Ultimo Contratto
|Var %
|Ora
|Min oggi
|Max oggi
|Apertura
|A2a
|2,384
|Zest
|Luve
|47,25
|Rai Way
|6,24
|Zignago Vetro
|7,08
|Cy4gate
|8,07
|Dovalue
|2,32
|Renovalo
|Neodecortech
|Biesse
|Olidata
|1,65
|Avio
|31,69
|Orsero
|16,40
|Enervit
|Bolognafiere
|Caltagirone
|9,30
|Aquafil
|Safilo Group
|1,686