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            Notizie Teleborsa

            Eventi e scadenze del 28 aprile 2026

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            Martedì 28/04/2026


            Appuntamenti:
            Banca d'Italia - Indagine sul credito bancario (BLS): risultati per l'Italia
            FOMC - Inizia la riunione di politica monetaria
            BOJ - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi
            09:00 - Blue Capital Forum - Hotel Magna Pars, Milano - Il Forum riunisce armatori, leader d'impresa, istituzioni finanziarie e professionisti. Focus sul rapporto tra impresa e capitale, l'evoluzione degli investimenti nello shipping e il ruolo di porti, infrastrutture, mercati e normative. Interverranno, tra gli altri, Nicola Zaccheo, Presidente – Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), Carlos Balestra di Mottola, CEO – d'Amico International Shipping, Luca Tavano, Head of Mid & Small Caps, Primary Markets – Borsa Italiana e molti altri
            10:00 - BCE - Risultati dell'indagine sulle aspettative dei consumatori della BCE - Marzo 2026
            11:30 - Presentazione XVII rapporto Osservatorio AUB - Camera dei Deputati - L'Osservatorio AUB, promosso da AIDAF, UniCredit, Cattedra AIDAF-EY di Strategia delle Aziende Familiari (Università Bocconi) e Fondazione Angelini, con il supporto di Borsa Italiana e ELITE, offre un'analisi delle caratteristiche e delle performance economico-finanziarie della rinnovata popolazione di imprese familiari italiane. Tra gli interventi, Sergio Marullo di Condojanni, AD Angelini Industries e Angelini Pharma, Cristina Bombassei, Presidente AIDAF e Anna Ascani, Vicepresidente della Camera
            12:00 - Mastercard Cybersecurity Day: Sicurezza informatica, tra impatti, trend e best practice - Spaces Turati, Milano - Incontro dedicato all'evoluzione della cybersecurity in Italia, tra trend emergenti e impatto sul sistema economico e sui consumatori. Dalla prevenzione predittiva alle nuove tipologie di frode, fino al ruolo delle tecnologie e dell'intelligence nella protezione dei pagamenti. Interverranno, Luca Corti, Country Manager Italia di Mastercard e Lorenzo Giudici, Business Development Security Solutions di Mastercard
            12:00 - Camera dei Deputati - DFP, audizione Cavallari - Le Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato, in merito all'attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di finanza pubblica 2026, svolgono l'audizione della Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Lilia Cavallari
            13:00 - Camera dei Deputati - Disabilità dei minori, audizione Abodi e De Sanctis - Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza svolge le audizioni di Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani, e di Marco Giunio De Sanctis, presidente del Comitato Italiano Paralimpico, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla disabilità fisica e psichica dei minori, con focus sulle lesioni cerebrali e sull'autismo: sostegno alle famiglie e nella scuola
            19:30 - BCE - Christine Lagarde - Cena informale e scambio di opinioni tra Christine Lagarde e il Consiglio direttivo con la Commissaria europea per i Servizi finanziari e l'Unione del risparmio e degli investimenti, Maria Luís Albuquerque, a Francoforte
            20:00 - Camera dei Deputati - Documento finanza pubblica, audizione Giorgetti - Le Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato, in merito all'attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di finanza pubblica 2026, svolgono l'audizione del ministro Giancarlo Giorgetti
            20:00 - Camera dei Deputati - DFP, audizione Giorgetti - Le Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato, in merito all'attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di finanza pubblica 2026, svolgono l'audizione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti
            Titoli di Stato:
            Tesoro - Asta BOT; Regolamento BTP Short - BTP€i
            Aziende:
            A2A - Assemblea: Assemblea degli azionisti A2A presso il Museo Diocesano di Brescia alle ore 10.00
            Aquafil - Assemblea: Approvazione Bilancio al 31 dicembre 2025
            Avio - Assemblea: Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2025. Presentazione del Bilancio consolidato e della Rendicontazione di Sostenibilità
            Barclays - Risultati di periodo
            Biesse - Assemblea: Bilancio
            Bolognafiere - Assemblea: Bilancio
            Caltagirone SpA - Assemblea: Bilancio
            Christian Dior - Risultati di periodo
            Coca Cola - Risultati di periodo
            Cy4Gate - Assemblea: Bilancio
            doValue - Assemblea: Bilancio
            Edison International - Risultati di periodo
            Enervit - Assemblea: Bilancio
            General Motors - Risultati di periodo
            LU-VE Group - Assemblea: Bilancio
            Neodecortech - Assemblea: Bilancio
            Novartis - Risultati di periodo
            Olidata - CDA: Bilancio
            Orsero - Assemblea: Bilancio
            Rai Way - Assemblea: Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2025 (unica convocazione)
            Renovalo - CDA: Bilancio
            S&P Global - Risultati di periodo
            Safilo - Assemblea: Bilancio
            Spotify Technology - Risultati di periodo
            Starbucks - Risultati di periodo
            Sysco - Risultati di periodo
            Visa - Risultati di periodo
            Zest - Assemblea: Bilancio
            Zignago Vetro - Assemblea: Bilancio


            (Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

            (Teleborsa) 28-04-2026 08:10

            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            A2a 2,384
            Zest
            Luve 47,25
            Rai Way 6,24
            Zignago Vetro 7,08
            Cy4gate 8,07
            Dovalue 2,32
            Renovalo
            Neodecortech
            Biesse
            Olidata 1,65
            Avio 31,69
            Orsero 16,40
            Enervit
            Bolognafiere
            Caltagirone 9,30
            Aquafil
            Safilo Group 1,686


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