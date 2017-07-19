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            Notizie Teleborsa

            Eventi e scadenze del 10 settembre 2026

            News Image (Teleborsa) -

            Giovedì 10/09/2026


            Appuntamenti:
            Cannes Yachting Festival - 49ª edizione del salone nautico internazionale guidato da Constance Brément, dedicato alla nautica da diporto, con oltre 700 imbarcazioni a vela e a motore da 5 a 50 metri, circa 680 espositori e numerose anteprime e innovazioni del settore, ospitato nei porti Vieux Port e Port Canto di Cannes (da martedì 08/09/2026 a domenica 13/09/2026)
            Jefferies Global Industrials Conference 2026 - New York - Conferenza di Jefferies dedicata al settore industriale, con interventi e incontri tra il management di società internazionali e investitori su risultati, strategie e prospettive dei rispettivi gruppi (da mercoledì 09/09/2026 a giovedì 10/09/2026)
            Parlamento Europeo - ECON committee meeting - Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento Europeo
            OPEC - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio
            10:00 - EBA - European Banking Authority - Riunione del Consiglio delle autorità di vigilanza dell'Autorità bancaria europea (EBA)
            11:00 - Istat - Nota sull'andamento dell'economia italiana - luglio e agosto 2026
            11:30 - Firma protocollo d'intesa tra INPS e Aeronautica Militare - Sede dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, Roma - Il Presidente INPS e il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, gen. Antonio Conserva, firmeranno il protocollo d'intesa tra INPS e Aeronautica Militare per lo svolgimento delle attività di competenza del "Polo nazionale Aeronautica", istituito presso la Filiale metropolitana di Roma Tuscolano
            14:00 - Camera dei Deputati - Audizione Malagò su crisi calcio italiano - Aula Commissione Cultura - La Commissione Cultura svolge l'audizione del presidente della Federazione italiana giuoco calcio (Figc), Giovanni Malagò, sulla crisi e le prospettive del calcio italiano
            14:15 - BCE - Termine della Riunione di politica monetaria presso la Deutsche Bundesbank a Berlino e annuncio tassi
            14:30 - Camera dei Deputati - Audizione Indire su intelligenza artificiale - Aula Commissione Cultura - La Commissione Cultura svolge l'audizione di rappresentanti dell'Indire sulle tematiche connesse all'uso dell'intelligenza artificiale fra gli studenti
            15:45 - BCE - Pubblicazione delle proiezioni macroeconomiche della BCE per l'area euro
            16:45 - Presentazione nuova livrea Regionale X Factor 2026 - Stazione Milano Porta Garibaldi, binario 1 - Presentazione della partnership tra Trenitalia e X Factor 2026, con il Regionale livreato in occasione della nuova edizione dello show. Saranno presenti, tra gli altri, Massimiliano Astrologo, Responsabile Product Marketing Trenitalia,Luca Centurioni, Sky Media Marketing Director, i quattro giudici e la conduttrice Giorgia
            17:00 - Columbia Threadneedle Inv.. - Mercati, tassi e Fed: i temi chiave in attesa del meeting di settembre - Webinar di Columbia Threadneedle Investments dal titolo "Mercati, tassi e Fed: i temi chiave in attesa del meeting di settembre" con l'analisi di Gene Tannuzzo (Responsabile reddito fisso globale) e Ed Al-Hussainy (Portfolio Manager) sulle sfide che la Federal Reserve si trova ad affrontare nel definire la politica monetaria per il resto del 2026
            19:30 - Stellantis - Partecipazione alla Jefferies Global Industrials Conference - Il CEO di Stellantis, Antonio Filosa, parteciperà ad una "fireside chat" durante la Jefferies Global Industrials Conference di New York
            21:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Napoli - Il Presidente della della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà presente alla partita inaugurale dei Campionati Europei di pallavolo maschile "Enel Cev Euro 2026" Italia-Svezia
            Titoli di Stato:
            Tesoro - Asta medio-lungo
            Aziende:
            Adobe Systems - Risultati di periodo
            Altea Green Power - CDA: Relazione Semestrale
            Avio - CDA: Approvazione Relazione Finanziaria semestrale al 30 giugno 2026
            B&C Speakers - Appuntamento: In seguito al CdA, si terrà una conference call per la presentazione dei risultati (h 16.00) - CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di gestione al 30 giugno 2026
            Bolognafiere - CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2026 volontariamente sottoposta a revisione contabile limitata
            Cy4Gate - CDA: Relazione Semestrale
            El.En - CDA: Relazione Semestrale
            EQUITA - CDA: Approvazione relazione finanziaria consolidata semestrale al 30 giugno 2026
            FNM - CDA: Relazione Semestrale
            Garofalo Health Care - CDA: Relazione Semestrale
            Immsi - CDA: Relazione Semestrale
            Macy's - Risultati di periodo
            Magis - Assemblea: Costituzione di una riserva di patrimonio netto mediante destinazione di riserve disponibili; deliberazioni inerenti e conseguenti - seconda convocazione
            Oracle - Risultati di periodo
            Orsero - CDA: Relazione Semestrale
            SOL - CDA: Relazione Semestrale
            SYS-DAT - CDA: Relazione Semestrale
            Tecma Solutions - CDA: Approvazione e pubblicazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026
            Toscana Aeroporti - CDA: Relazione Semestrale
            Unidata - CDA: Relazione Semestrale
            Valtecne - Assemblea: L'Assemblea è chiamata a determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e la durata del relativo incarico, a nominare i consiglieri e il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché a definirne il compenso - seconda convocazione


            (Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

            (Teleborsa) 10-09-2026 08:10

            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Garofalo Health Care 5,38 +0,37 9.04.15 5,38 5,38 5,38
            Magis
            Immsi 0,506 0,506 0,506
            Sys-Dat
            Equita Group 5,85 +1,04 9.07.10 5,81 5,85 5,81
            Cy4gate 9,36 +1,41 9.02.55 9,25 9,36 9,25
            Sol 57,50 +0,00 9.05.28 57,30 57,90 57,30
            Fnm
            Tecma Solutions 1,18 -1,67 9.00.55 1,18 1,18 1,18
            El.En. 15,07 -0,86 9.06.13 15,07 15,17 15,17
            Unidata 3,33 +0,76 9.05.18 3,33 3,33 3,33
            Valtecne 12,00 +1,69 9.00.52 11,90 12,00 11,90
            Avio 28,78 -0,07 9.07.25 28,69 29,04 29,04
            Orsero 17,12 -0,58 9.00.24 17,12 17,12 17,12
            B&C Speakers 11,45 -0,43 9.00.16 11,45 11,45 11,45
            Altea Green Power 6,86 +0,00 9.04.58 6,86 6,86 6,86
            Bolognafiere
            Toscana Aeroporti


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