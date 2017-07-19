Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › finanza
Agenda del 30 marzo 2026
(Teleborsa) - Eventi societari ed istituzionali
Appuntamenti:
Forum della Cucina Italiana - Masseria Li Reni, Manduria - Iniziativa promossa da Bruno Vespa in collaborazione con l'Agenzia ICE e organizzata da Comin & Partners per approfondire le nuove strategie di crescita del settore, affrontando i temi più urgenti del comparto agroalimentare. Interverranno, tra gli altri, Raffaele Fitto, Alessandro Giuli, Francesco Lollobrigida, Fausta Bergamotto, Marcello Gemmato, Matteo Zoppas, Federico Bricolo, Maura Latini, Marco Pesaresi, Ettore Prandini, Cosimo Rummo e Lino Enrico Stoppani (da domenica 29/03/2026 a lunedì 30/03/2026)
UE - Consiglio "Agricoltura e pesca" - Bruxelles - I ministri procederanno a uno scambio di opinioni sulla transizione energetica nei settori della pesca e dell'acquacoltura dell'UE, come pure sull'agricoltura e l'alimentazione. I ministri dell'Agricoltura discuteranno anche di questioni relative al commercio e dei recenti sviluppi
Attività di Governo - Ministro Urso in missione a Washington - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sarà a Washington per una missione istituzionale negli Stati Uniti, volta a rafforzare la cooperazione industriale e tecnologica tra i due Paesi nei settori strategici dello Spazio, delle materie prime critiche e delle tecnologie emergenti. Avrà incontri al quartier generale della NASA e alla Casa Bianca (da lunedì 30/03/2026 a martedì 31/03/2026)
09:30 - Attività di Governo - Ministro Salvini - Como, Teatro Sociale (piazza Verdi) - Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, partecipa al Convegno "Il coraggio delle scelte: combattiamo la criminalità"
10:00 - 1° Forum Nazionale sulla povertà dei trasporti - Società Umanitaria, Milano - Evento organizzato dal Transport Poverty Lab e patrocinato dalla Commissione Europea, dal MASE e dal MIT, con l'obiettivo di portare al centro del dibattito pubblico il tema della povertà dei trasporti. Tra gli interventi, Vannia Gava (Viceministro Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Videomessaggio), Fabrizio Garavaglia (Presidente Nordcom) e Raimondo Orsini (Direttore Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile)
11:30 - Attività di Governo - Ministro Salvini - Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, sarà al telefono con Milano durante il Convegno "Ferrovie, ponti e strade. Costruire il domani" - Fondazione Feltrinelli (viale Pasubio, 5)
Aziende:
A.B.P. Nocivelli - CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata al 31 dicembre 2025
Aatech - CDA: Bilancio
Abc Company - CDA: Bilancio
Acquazzurra - CDA: Bilancio
Ambromobiliare - CDA: Bilancio
BFF Bank - CDA: Progetto di bilancio d'esercizio e Bilancio consolidato al 31 dicembre 2025
Centrale del Latte d'Italia - CDA: Bilancio
Convergenze - CDA: Bilancio
Datrix - CDA: Bilancio
Distribuzione Elettrica Adriatica - CDA: Bilancio
Doxee - CDA: Bilancio
E.T.S. Engineering And Technical Services - CDA: Bilancio
Edgelab - CDA: Bilancio
Emma Villas - CDA: Bilancio
Energy - Appuntamento: Conference call di presentazione dei dati finanziari consolidati - ore 11.00
Erredue - CDA: Bilancio
Esi - CDA: Bilancio
Estrima - CDA: Bilancio
Eukedos - CDA: Bilancio
First Capital - CDA: Bilancio
Franchetti - CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio di esercizio e del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2025
Gentili Mosconi - CDA: Bilancio
GPI - CDA: Bilancio
Green Oleo - CDA: Bilancio
Haiki+ - CDA: Bilancio
Ilpra - CDA: Bilancio
Innovatec - CDA: Bilancio
Ivision Tech - CDA: Bilancio
Kaleon - CDA: Bilancio
Laboratorio Farmaceutico Erfo - CDA: Bilancio
Leone Film Group - CDA: Bilancio
Litix - CDA: Bilancio
Markbass - CDA: Approvazione del del Progetto del Bilancio della Società relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025
Mit Sim - CDA: Bilancio
NewPrinces - Appuntamento: Presentazione dei dati contabili agli analisti finanziari - CDA: Approvazione dei risultati finanziari consolidati relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025
Notorious Pictures - CDA: Bilancio
Novamarine - CDA: Bilancio
Pasquarelli Auto - CDA: Bilancio
Planetel - CDA: Bilancio
Promotica - CDA: Preconsuntivo Bilancio
Redelfi - CDA: Bilancio
Redfish Longterm Capital - CDA: Bilancio
Tps - CDA: Bilancio
Dati macroeconomici attesi
Lunedì 30/03/2026
09:00 Spagna: Vendite dettaglio, annuale (atteso 3,8%; preced. 4%)
10:00 Italia: Prezzi produzione, annuale (preced. -1,6%)
10:00 Italia: Prezzi produzione, mensile (preced. 1,5%)
10:30 Regno Unito: Crediti consumo, mensile (preced. 1,81 Mld £)
10:30 Regno Unito: M4, mensile (atteso 0,1%; preced. -0,1%)
11:00 Unione Europea: Fiducia imprese (atteso -9 punti; preced. -7,5 punti)
11:00 Unione Europea: Fiducia consumatori (atteso -16,3 punti; preced. -12,2 punti)
11:00 Unione Europea: Fiducia economia (atteso 96,5 punti; preced. 98,3 punti)
14:00 Germania: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,9%; preced. 0,2%)
14:00 Germania: Prezzi consumo, annuale (preced. 1,9%)
16:30 USA: Indice Fed Dallas (preced. 0,2 punti)
(Teleborsa) 30-03-2026 08:10
Lunedì 30/03/2026
Appuntamenti:
Forum della Cucina Italiana - Masseria Li Reni, Manduria - Iniziativa promossa da Bruno Vespa in collaborazione con l'Agenzia ICE e organizzata da Comin & Partners per approfondire le nuove strategie di crescita del settore, affrontando i temi più urgenti del comparto agroalimentare. Interverranno, tra gli altri, Raffaele Fitto, Alessandro Giuli, Francesco Lollobrigida, Fausta Bergamotto, Marcello Gemmato, Matteo Zoppas, Federico Bricolo, Maura Latini, Marco Pesaresi, Ettore Prandini, Cosimo Rummo e Lino Enrico Stoppani (da domenica 29/03/2026 a lunedì 30/03/2026)
UE - Consiglio "Agricoltura e pesca" - Bruxelles - I ministri procederanno a uno scambio di opinioni sulla transizione energetica nei settori della pesca e dell'acquacoltura dell'UE, come pure sull'agricoltura e l'alimentazione. I ministri dell'Agricoltura discuteranno anche di questioni relative al commercio e dei recenti sviluppi
Attività di Governo - Ministro Urso in missione a Washington - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sarà a Washington per una missione istituzionale negli Stati Uniti, volta a rafforzare la cooperazione industriale e tecnologica tra i due Paesi nei settori strategici dello Spazio, delle materie prime critiche e delle tecnologie emergenti. Avrà incontri al quartier generale della NASA e alla Casa Bianca (da lunedì 30/03/2026 a martedì 31/03/2026)
09:30 - Attività di Governo - Ministro Salvini - Como, Teatro Sociale (piazza Verdi) - Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, partecipa al Convegno "Il coraggio delle scelte: combattiamo la criminalità"
10:00 - 1° Forum Nazionale sulla povertà dei trasporti - Società Umanitaria, Milano - Evento organizzato dal Transport Poverty Lab e patrocinato dalla Commissione Europea, dal MASE e dal MIT, con l'obiettivo di portare al centro del dibattito pubblico il tema della povertà dei trasporti. Tra gli interventi, Vannia Gava (Viceministro Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Videomessaggio), Fabrizio Garavaglia (Presidente Nordcom) e Raimondo Orsini (Direttore Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile)
11:30 - Attività di Governo - Ministro Salvini - Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, sarà al telefono con Milano durante il Convegno "Ferrovie, ponti e strade. Costruire il domani" - Fondazione Feltrinelli (viale Pasubio, 5)
Aziende:
A.B.P. Nocivelli - CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata al 31 dicembre 2025
Aatech - CDA: Bilancio
Abc Company - CDA: Bilancio
Acquazzurra - CDA: Bilancio
Ambromobiliare - CDA: Bilancio
BFF Bank - CDA: Progetto di bilancio d'esercizio e Bilancio consolidato al 31 dicembre 2025
Centrale del Latte d'Italia - CDA: Bilancio
Convergenze - CDA: Bilancio
Datrix - CDA: Bilancio
Distribuzione Elettrica Adriatica - CDA: Bilancio
Doxee - CDA: Bilancio
E.T.S. Engineering And Technical Services - CDA: Bilancio
Edgelab - CDA: Bilancio
Emma Villas - CDA: Bilancio
Energy - Appuntamento: Conference call di presentazione dei dati finanziari consolidati - ore 11.00
Erredue - CDA: Bilancio
Esi - CDA: Bilancio
Estrima - CDA: Bilancio
Eukedos - CDA: Bilancio
First Capital - CDA: Bilancio
Franchetti - CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio di esercizio e del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2025
Gentili Mosconi - CDA: Bilancio
GPI - CDA: Bilancio
Green Oleo - CDA: Bilancio
Haiki+ - CDA: Bilancio
Ilpra - CDA: Bilancio
Innovatec - CDA: Bilancio
Ivision Tech - CDA: Bilancio
Kaleon - CDA: Bilancio
Laboratorio Farmaceutico Erfo - CDA: Bilancio
Leone Film Group - CDA: Bilancio
Litix - CDA: Bilancio
Markbass - CDA: Approvazione del del Progetto del Bilancio della Società relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025
Mit Sim - CDA: Bilancio
NewPrinces - Appuntamento: Presentazione dei dati contabili agli analisti finanziari - CDA: Approvazione dei risultati finanziari consolidati relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025
Notorious Pictures - CDA: Bilancio
Novamarine - CDA: Bilancio
Pasquarelli Auto - CDA: Bilancio
Planetel - CDA: Bilancio
Promotica - CDA: Preconsuntivo Bilancio
Redelfi - CDA: Bilancio
Redfish Longterm Capital - CDA: Bilancio
Tps - CDA: Bilancio
Dati macroeconomici attesi
Lunedì 30/03/2026
09:00 Spagna: Vendite dettaglio, annuale (atteso 3,8%; preced. 4%)
10:00 Italia: Prezzi produzione, annuale (preced. -1,6%)
10:00 Italia: Prezzi produzione, mensile (preced. 1,5%)
10:30 Regno Unito: Crediti consumo, mensile (preced. 1,81 Mld £)
10:30 Regno Unito: M4, mensile (atteso 0,1%; preced. -0,1%)
11:00 Unione Europea: Fiducia imprese (atteso -9 punti; preced. -7,5 punti)
11:00 Unione Europea: Fiducia consumatori (atteso -16,3 punti; preced. -12,2 punti)
11:00 Unione Europea: Fiducia economia (atteso 96,5 punti; preced. 98,3 punti)
14:00 Germania: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,9%; preced. 0,2%)
14:00 Germania: Prezzi consumo, annuale (preced. 1,9%)
16:30 USA: Indice Fed Dallas (preced. 0,2 punti)
(Teleborsa) 30-03-2026 08:10
Titoli citati nella notizia
|Nome
|Prezzo Ultimo Contratto
|Var %
|Ora
|Min oggi
|Max oggi
|Apertura
|E.T.S. Engineering And Technical Services
|Litix
|Doxee
|Promotica
|1,25
|A.B.P. Nocivelli
|Ambromobiliare
|Leone Film Group
|Franchetti
|Mit Sim
|1,90
|Kaleon
|Acquazzurra
|Esi
|Abc Company
|Redfish Longterm Capital
|Planetel
|Innovatec
|Tps
|Aatech
|Ivision Tech
|2,00
|Haiki+
|Redelfi
|10,50
|Bff Bank
|2,02
|Gentili Mosconi
|Ilpra
|Pasquarelli Auto
|Edgelab
|Gpi
|Datrix
|Centrale Del Latte D'Italia
|Estrima
|0,1085
|Notorious Pictures
|Eukedos
|0,50
|Energy
|Emma Villas
|Markbass
|Green Oleo
|Convergenze
|Erredue
|Laboratorio Farmaceutico Erfo
|Distribuzione Elettrica Adriatica
|Novamarine
|Newprinces
|18,44