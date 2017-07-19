Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Teleborsa

            Agenda del 30 marzo 2026

            News Image (Teleborsa) - Eventi societari ed istituzionali

            Lunedì 30/03/2026


            Appuntamenti:
            Forum della Cucina Italiana - Masseria Li Reni, Manduria - Iniziativa promossa da Bruno Vespa in collaborazione con l'Agenzia ICE e organizzata da Comin & Partners per approfondire le nuove strategie di crescita del settore, affrontando i temi più urgenti del comparto agroalimentare. Interverranno, tra gli altri, Raffaele Fitto, Alessandro Giuli, Francesco Lollobrigida, Fausta Bergamotto, Marcello Gemmato, Matteo Zoppas, Federico Bricolo, Maura Latini, Marco Pesaresi, Ettore Prandini, Cosimo Rummo e Lino Enrico Stoppani (da domenica 29/03/2026 a lunedì 30/03/2026)
            UE - Consiglio "Agricoltura e pesca" - Bruxelles - I ministri procederanno a uno scambio di opinioni sulla transizione energetica nei settori della pesca e dell'acquacoltura dell'UE, come pure sull'agricoltura e l'alimentazione. I ministri dell'Agricoltura discuteranno anche di questioni relative al commercio e dei recenti sviluppi
            Attività di Governo - Ministro Urso in missione a Washington - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sarà a Washington per una missione istituzionale negli Stati Uniti, volta a rafforzare la cooperazione industriale e tecnologica tra i due Paesi nei settori strategici dello Spazio, delle materie prime critiche e delle tecnologie emergenti. Avrà incontri al quartier generale della NASA e alla Casa Bianca (da lunedì 30/03/2026 a martedì 31/03/2026)
            09:30 - Attività di Governo - Ministro Salvini - Como, Teatro Sociale (piazza Verdi) - Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, partecipa al Convegno "Il coraggio delle scelte: combattiamo la criminalità"
            10:00 - 1° Forum Nazionale sulla povertà dei trasporti - Società Umanitaria, Milano - Evento organizzato dal Transport Poverty Lab e patrocinato dalla Commissione Europea, dal MASE e dal MIT, con l'obiettivo di portare al centro del dibattito pubblico il tema della povertà dei trasporti. Tra gli interventi, Vannia Gava (Viceministro Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Videomessaggio), Fabrizio Garavaglia (Presidente Nordcom) e Raimondo Orsini (Direttore Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile)
            11:30 - Attività di Governo - Ministro Salvini - Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, sarà al telefono con Milano durante il Convegno "Ferrovie, ponti e strade. Costruire il domani" - Fondazione Feltrinelli (viale Pasubio, 5)
            Aziende:
            A.B.P. Nocivelli - CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata al 31 dicembre 2025
            Aatech - CDA: Bilancio
            Abc Company - CDA: Bilancio
            Acquazzurra - CDA: Bilancio
            Ambromobiliare - CDA: Bilancio
            BFF Bank - CDA: Progetto di bilancio d'esercizio e Bilancio consolidato al 31 dicembre 2025
            Centrale del Latte d'Italia - CDA: Bilancio
            Convergenze - CDA: Bilancio
            Datrix - CDA: Bilancio
            Distribuzione Elettrica Adriatica - CDA: Bilancio
            Doxee - CDA: Bilancio
            E.T.S. Engineering And Technical Services - CDA: Bilancio
            Edgelab - CDA: Bilancio
            Emma Villas - CDA: Bilancio
            Energy - Appuntamento: Conference call di presentazione dei dati finanziari consolidati - ore 11.00
            Erredue - CDA: Bilancio
            Esi - CDA: Bilancio
            Estrima - CDA: Bilancio
            Eukedos - CDA: Bilancio
            First Capital - CDA: Bilancio
            Franchetti - CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio di esercizio e del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2025
            Gentili Mosconi - CDA: Bilancio
            GPI - CDA: Bilancio
            Green Oleo - CDA: Bilancio
            Haiki+ - CDA: Bilancio
            Ilpra - CDA: Bilancio
            Innovatec - CDA: Bilancio
            Ivision Tech - CDA: Bilancio
            Kaleon - CDA: Bilancio
            Laboratorio Farmaceutico Erfo - CDA: Bilancio
            Leone Film Group - CDA: Bilancio
            Litix - CDA: Bilancio
            Markbass - CDA: Approvazione del del Progetto del Bilancio della Società relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025
            Mit Sim - CDA: Bilancio
            NewPrinces - Appuntamento: Presentazione dei dati contabili agli analisti finanziari - CDA: Approvazione dei risultati finanziari consolidati relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025
            Notorious Pictures - CDA: Bilancio
            Novamarine - CDA: Bilancio
            Pasquarelli Auto - CDA: Bilancio
            Planetel - CDA: Bilancio
            Promotica - CDA: Preconsuntivo Bilancio
            Redelfi - CDA: Bilancio
            Redfish Longterm Capital - CDA: Bilancio
            Tps - CDA: Bilancio


            Dati macroeconomici attesi

            Lunedì 30/03/2026
            09:00 Spagna: Vendite dettaglio, annuale (atteso 3,8%; preced. 4%)
            10:00 Italia: Prezzi produzione, annuale (preced. -1,6%)
            10:00 Italia: Prezzi produzione, mensile (preced. 1,5%)
            10:30 Regno Unito: Crediti consumo, mensile (preced. 1,81 Mld £)
            10:30 Regno Unito: M4, mensile (atteso 0,1%; preced. -0,1%)
            11:00 Unione Europea: Fiducia imprese (atteso -9 punti; preced. -7,5 punti)
            11:00 Unione Europea: Fiducia consumatori (atteso -16,3 punti; preced. -12,2 punti)
            11:00 Unione Europea: Fiducia economia (atteso 96,5 punti; preced. 98,3 punti)
            14:00 Germania: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,9%; preced. 0,2%)
            14:00 Germania: Prezzi consumo, annuale (preced. 1,9%)
            16:30 USA: Indice Fed Dallas (preced. 0,2 punti)


            (Teleborsa) 30-03-2026 08:10

            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            E.T.S. Engineering And Technical Services
            Litix
            Doxee
            Promotica 1,25
            A.B.P. Nocivelli
            Ambromobiliare
            Leone Film Group
            Franchetti
            Mit Sim 1,90
            Kaleon
            Acquazzurra
            Esi
            Abc Company
            Redfish Longterm Capital
            Planetel
            Innovatec
            Tps
            Aatech
            Ivision Tech 2,00
            Haiki+
            Redelfi 10,50
            Bff Bank 2,02
            Gentili Mosconi
            Ilpra
            Pasquarelli Auto
            Edgelab
            Gpi
            Datrix
            Centrale Del Latte D'Italia
            Estrima 0,1085
            Notorious Pictures
            Eukedos 0,50
            Energy
            Emma Villas
            Markbass
            Green Oleo
            Convergenze
            Erredue
            Laboratorio Farmaceutico Erfo
            Distribuzione Elettrica Adriatica
            Novamarine
            Newprinces 18,44


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.