Agenda del 29 agosto 2025
(Teleborsa) - Eventi societari ed istituzionali
Appuntamenti:
82ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia - Il Festival del cinema di Venezia è organizzato dalla Biennale di Venezia e si terrà al Lido di Venezia. La Mostra si propone di favorire la diffusione del cinema internazionale in tutte le sue forme di arte, spettacolo e industria (da mercoledì 27/08/2025 a sabato 06/09/2025)
"La Piazza - Il Bene Comune" - Ottava edizione della kermesse politica di affaritaliani.it che si terrà a Ceglie Messapica (BR) intitolata "La Piazza fa rumore". Tra gli interventi, il Vicepresidente della Commissione europea Fitto, i Vicepremier e Ministri Tajani e Salvini, i Ministri Calderone, Foti, Musumeci, Zangrillo e Pichetto Fratin, il Presidente dell'INPS Fava, il Presidente di Sport e Salute Mezzaroma e l'AD di Trenitalia Strisciuglio (da giovedì 28/08/2025 a sabato 30/08/2025)
Consiglio dell'Unione europea - Riunione informale dei ministri della difesa (da giovedì 28/08/2025 a venerdì 29/08/2025)
Banca d'Italia - Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori
Riunione informale dei ministri degli affari esteri - Gymnich - Il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, parteciperà alla Riunione informale dei Ministri degli Affari Esteri – Gymnich a Copenaghen, in Danimarca, organizzata dalla presidenza danese del Consiglio dell'UE e dal SEAE (da venerdì 29/08/2025 a sabato 30/08/2025)
10:00 - BCE - Risultati dell'Indagine sulle Aspettative dei Consumatori della BCE - Luglio 2025
Titoli di Stato:
Tesoro - Regolamento BOT
Aziende:
Alibaba - Risultati di periodo: Risultati II trimestre 2025
Vimi Fasteners - CDA: Preconsuntivo Semestrale
Zucchi - Assemblea: Approvazione del bilancio al 31.12.2024
Dati macroeconomici attesi
Venerdì 29/08/2025
01:30 Giappone: Tasso disoccupazione (atteso 2,5%; preced. 2,5%)
01:50 Giappone: Vendite dettaglio, annuale (atteso 1,5%; preced. 2%)
01:50 Giappone: Produzione industriale, mensile (atteso -1,1%; preced. 2,1%)
07:00 Giappone: Fiducia consumatori (atteso 34,2 punti; preced. 33,7 punti)
08:00 Germania: Vendite dettaglio, annuale (atteso 2,6%; preced. 4,9%)
08:00 Germania: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0%; preced. 1%)
08:00 Germania: Prezzi import, mensile (atteso -0,3%; preced. 0%)
08:45 Francia: PIL, trimestrale (atteso 0,3%; preced. 0,1%)
08:45 Francia: Occupazione, trimestrale (atteso 0%; preced. -0,1%)
08:45 Francia: Prezzi consumo, annuale (atteso 1%; preced. 1%)
08:45 Francia: Consumi familiari, mensile (atteso -0,4%; preced. 0,6%)
08:45 Francia: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,2%)
08:45 Francia: Prezzi produzione, annuale (preced. 0,2%)
08:45 Francia: Prezzi produzione, mensile (preced. -0,2%)
09:00 Spagna: Vendite dettaglio, mensile (preced. 1,1%)
09:00 Spagna: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,1%; preced. -0,1%)
09:00 Spagna: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,8%; preced. 2,7%)
09:00 Spagna: Vendite dettaglio, annuale (preced. 6,2%)
09:55 Germania: Tasso disoccupazione (atteso 6,3%; preced. 6,3%)
10:00 Italia: PIL, trimestrale (atteso -0,1%; preced. 0,3%)
10:00 Italia: PIL, annuale (atteso 0,4%; preced. 0,7%)
11:00 Italia: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,4%)
11:00 Italia: Prezzi consumo, annuale (atteso 1,7%; preced. 1,7%)
14:00 Germania: Prezzi consumo, mensile (atteso 0%; preced. 0,3%)
14:00 Germania: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,1%; preced. 2%)
14:30 USA: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,1%)
14:30 USA: Spese personali, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,3%)
14:30 USA: Redditi personali, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,3%)
15:45 USA: PMI Chicago (atteso 46,6 punti; preced. 47,1 punti)
16:00 USA: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 58,6 punti; preced. 61,7 punti)
(Teleborsa) 29-08-2025 08:10
