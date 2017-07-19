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            Notizie Teleborsa

            Agenda del 16 aprile 2026

            News Image (Teleborsa) - Eventi societari ed istituzionali

            Giovedì 16/04/2026


            Appuntamenti:
            Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale - Meeting di Primavera 2026 - Washington DC - Il Vertice annuale riunisce governatori delle banche centrali, ministri delle finanze e dello sviluppo, parlamentari, dirigenti del settore privato, rappresentanti del mondo accademico, per discutere questioni di rilevanza globale tra cui le prospettive economiche mondiali. Saranno presenti, tra gli altri, Giancarlo Giorgetti (Ministro dell'Economia e delle Finanze), Christine Lagarde (Presidente BCE) e Piero Cipollone (Membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea) (da lunedì 13/04/2026 a sabato 18/04/2026)
            Festival delle Scienze 2026 - Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone - XXI edizione del Festival dal tema "Caos e armonia". In programma conferenze, laboratori, workshop, spettacoli ed eventi per famiglie. Il Festival esplora tematiche universali attraverso la prospettiva della scienza più avanzata, coinvolgendo importanti ricercatori a livello nazionale e internazionale (da mercoledì 15/04/2026 a domenica 19/04/2026)
            BCE - Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria
            G20 - Riunione dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche Centrali - Washington, DC - Riunione, sotto la presidenza statunitense, dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche Centrali del G20, in occasione del Meeting di Primavera del Gruppo Banca Mondiale e Fondo monetario internazionale. Partecipa il ministro Giancarlo Giorgetti
            Politica europea - Ursula von der Leyen - Bruxelles - Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, incontra Mark Rutte, Segretario Generale della NATO
            09:00 - Cv Spring Day - Palazzo Mezzanotte, Borsa Italiana Milano - 12ª edizione dell'evento di riferimento per la credit industry organizzato da Credit Village che riunisce i principali protagonisti del settore, C-level, banche, investitori, advisor, studi legali, servicer e infoprovider. Tra gli interventi, Chiara Lombardi (Partner-Private Credit Solutions PwC United Kingdom), Alessandro Decio (AD e DG Banco di Desio e della Brianza), Riccardo Serrini (CEO Prelios), Giulio Brunetti (Executive Director J.P.Morgan) e Antonello Aquino (Managing Director-Financial Institutions Moody's Ratings)
            10:30 - Attività di Governo - Ministro Urso all'evento di Confindustria Accessori Moda - Roma, Camera dei Deputati - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene all'evento 'L'impatto delle crisi globali sul Made in Italy. Prospettive e interventi per il comparto della moda', organizzato da Confindustria Accessori Moda
            11:00 - Il Presidente Mattarella alla Cerimonia di inaugurazione dell'Anno Giudiziario Tributario 2026 - Roma, Aula Magna della Suprema Corte di Cassazione - Cerimonia di inaugurazione dell'Anno giudiziario tributario 2026 a Roma, con particolare riferimento alla sede centrale. Alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella
            11:00 - Design Economy 2026 - ADI Design Museum, Milano - Presentazione del report Design Economy 2026, appuntamento annuale dedicato al contributo del design alla competitività, all'innovazione e alla sostenibilità del sistema produttivo italiano promosso da Fondazione Symbola, ADI – Associazione per il Disegno Industriale, Deloitte Private e POLI.design. Tra gli interventi, Luciano Galimberti, Presidente ADI, Ernesto Lanzillo, Deloitte Private Leader Italia e Ermete Realacci, Presidente Fondazione Symbola
            12:00 - Istat - I bilanci consuntivi dei comuni - Anno 2024
            Aziende:
            Abbott Laboratories - Risultati di periodo
            Alcoa - Risultati di periodo
            Banca Generali - Assemblea: Bilancio
            Banca Ifis - Assemblea: Bilancio
            Banca Mediolanum - Assemblea: Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2025
            Banco BPM - Assemblea: Assemblea Ordinaria dei Soci
            BasicNet - Assemblea: Bilancio
            Campari - Assemblea: Bilancio
            Dotstay - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive
            Eurocommercial Properties - CDA: Bilancio
            Fidia - CDA: Bilancio
            IGD - Assemblea: Bilancio
            Intercos - Assemblea: Bilancio
            Manpowergroup - Risultati di periodo
            Netflix - Risultati di periodo
            OVS - CDA: Bilancio
            PepsiCo - Risultati di periodo
            Pirelli - CDA: Bilancio
            Prysmian - Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 in unica convocazione
            Tesselis - CDA: Bilancio
            U.S. Bancorp - Risultati di periodo


            Dati macroeconomici attesi

            Giovedì 16/04/2026
            04:00 Cina: PIL, trimestrale (atteso 1,4%; preced. 1,2%)
            04:00 Cina: Produzione industriale, annuale (atteso 5,4%; preced. 6,3%)
            04:00 Cina: Tasso disoccupazione (atteso 5,2%; preced. 5,3%)
            04:00 Cina: Vendite dettaglio, annuale (atteso 2,4%; preced. 2,8%)
            08:00 Regno Unito: Bilancia commerciale beni (atteso -19,4 Mld £; preced. -14,45 Mld £)
            08:00 Regno Unito: Produzione industriale, annuale (atteso -0,9%; preced. 0,4%)
            08:00 Regno Unito: Produzione industriale, mensile (atteso 0,3%; preced. -0,1%)
            10:00 Italia: Prezzi consumo, annuale (atteso 1,7%; preced. 1,5%)
            10:00 Italia: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,7%)
            11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, mensile (atteso 1,2%; preced. 0,6%)
            11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,5%; preced. 1,9%)
            14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 213K unità; preced. 219K unità)
            14:30 USA: PhillyFed (atteso 10,3 punti; preced. 18,1 punti)
            15:15 USA: Produzione industriale, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,2%)
            15:15 USA: Produzione industriale, annuale (preced. 1,4%)
            16:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (atteso 55 Mld piedi cubi; preced. 50 Mld piedi cubi)


            (Teleborsa) 16-04-2026 08:10

            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Banca Generali 55,75
            Banca Ifis 23,30
            Fidia 0,0128
            Basicnet
            Tessellis 0,0819
            Pirelli & C 6,09
            Ovs 4,90
            Prysmian 122,05
            Banca Mediolanum 19,05
            Campari 6,60
            Eurocommercial Properties
            Banco Bpm 13,16
            Igd 4,37
            Intercos 12,08
            Dotstay


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