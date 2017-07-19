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Seduta cauta per le Borse europee, a Milano vola OVS dopo i conti
(Teleborsa) - Seduta poco mossa per le Borse europee, con l'attenzione sulla possibilità che i colloqui tra Stati Uniti e Iran, previsti per il fine settimana, raggiungano un accordo, dopo che ieri è stato raggiunto un cessate il fuoco tra Israele e Libano. Anche se le due parti concorderanno una proroga del cessate il fuoco temporaneo, le attese degli esperti sono che un accordo di pace più duraturo richiederà più tempo.
Sul fronte degli annunci societari, Ericsson ha riportato un utile operativo del primo trimestre leggermente inferiore alle aspettative, a causa dell'aumento dei costi dei chip dovuto alla domanda di intelligenza artificiale e al rallentamento delle vendite in Nord America; l'investitore tecnologico olandese Prosus ha accettato di vendere una partecipazione del 4,5% nella tedesca Delivery Hero a Uber per circa 270 milioni di euro; gli operatori di telecomunicazioni francesi Bouygues, Iliad-Free e Orange hanno presentato un'offerta migliorata di 20,35 miliardi di euro per acquistare la rivale SFR da Altice France. In Italia, OVS ha alzato del 27% il dividendo dopo i risultati record dell'esercizio 2025, segnalando anche un avvio di 2026 "molto positivo"
Sul fronte della politica monetaria, fonti della BCE hanno riferito a Bloomberg che il Consiglio direttivo propende per il mantenimento dei tassi d'interesse invariati ad aprile, poiché è troppo presto per esprimere un giudizio sulle conseguenze della guerra con l'Iran. Schnabel ha anche affermato che la BCE può permettersi di prendersi del tempo per analizzare lo shock e che non intende imporre costi inutili all'economia. Ciò ha ridotto la probabilità di un aumento dei tassi ad aprile.
Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,178. L'Oro continua la seduta sui livelli della vigilia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde l'1,06% e continua a trattare a 93,68 dollari per barile.
Lieve miglioramento dello spread, che scende fino a +77 punti base, con un calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,81%.
Tra le principali Borse europee ferma Francoforte, che segna un quasi nulla di fatto, trascurata Londra, che resta incollata sui livelli della vigilia, e giornata moderatamente positiva per Parigi, che sale di un frazionale +0,21%.
Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale sul FTSE MIB dello 0,27%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share procede a piccoli passi, avanzando a 50.623 punti. Leggermente positivo il FTSE Italia Mid Cap (+0,36%); come pure, in frazionale progresso il FTSE Italia Star (+0,41%).
In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Fineco (+1,76%), STMicroelectronics (+1,53%), Mediobanca (+1,20%) e Stellantis (+1,19%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Saipem, che prosegue le contrattazioni a -1,22%. Sottotono Terna che mostra una limatura dello 0,88%. Deludente A2A, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
Tra i protagonisti del FTSE MidCap, OVS (+6,63%), Technoprobe (+2,71%), Banca Ifis (+1,41%) e WIIT (+1,18%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su MFE B, che ottiene -2,00%. Spicca la prestazione negativa di MFE A, che scende dell'1,79%. Fiacca Comer Industries, che mostra un piccolo decremento dell'1,08%. Discesa modesta per BFF Bank, che cede un piccolo -0,69%.
(Teleborsa) 17-04-2026 09:15
Sul fronte degli annunci societari, Ericsson ha riportato un utile operativo del primo trimestre leggermente inferiore alle aspettative, a causa dell'aumento dei costi dei chip dovuto alla domanda di intelligenza artificiale e al rallentamento delle vendite in Nord America; l'investitore tecnologico olandese Prosus ha accettato di vendere una partecipazione del 4,5% nella tedesca Delivery Hero a Uber per circa 270 milioni di euro; gli operatori di telecomunicazioni francesi Bouygues, Iliad-Free e Orange hanno presentato un'offerta migliorata di 20,35 miliardi di euro per acquistare la rivale SFR da Altice France. In Italia, OVS ha alzato del 27% il dividendo dopo i risultati record dell'esercizio 2025, segnalando anche un avvio di 2026 "molto positivo"
Sul fronte della politica monetaria, fonti della BCE hanno riferito a Bloomberg che il Consiglio direttivo propende per il mantenimento dei tassi d'interesse invariati ad aprile, poiché è troppo presto per esprimere un giudizio sulle conseguenze della guerra con l'Iran. Schnabel ha anche affermato che la BCE può permettersi di prendersi del tempo per analizzare lo shock e che non intende imporre costi inutili all'economia. Ciò ha ridotto la probabilità di un aumento dei tassi ad aprile.
Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,178. L'Oro continua la seduta sui livelli della vigilia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde l'1,06% e continua a trattare a 93,68 dollari per barile.
Lieve miglioramento dello spread, che scende fino a +77 punti base, con un calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,81%.
Tra le principali Borse europee ferma Francoforte, che segna un quasi nulla di fatto, trascurata Londra, che resta incollata sui livelli della vigilia, e giornata moderatamente positiva per Parigi, che sale di un frazionale +0,21%.
Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale sul FTSE MIB dello 0,27%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share procede a piccoli passi, avanzando a 50.623 punti. Leggermente positivo il FTSE Italia Mid Cap (+0,36%); come pure, in frazionale progresso il FTSE Italia Star (+0,41%).
In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Fineco (+1,76%), STMicroelectronics (+1,53%), Mediobanca (+1,20%) e Stellantis (+1,19%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Saipem, che prosegue le contrattazioni a -1,22%. Sottotono Terna che mostra una limatura dello 0,88%. Deludente A2A, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
Tra i protagonisti del FTSE MidCap, OVS (+6,63%), Technoprobe (+2,71%), Banca Ifis (+1,41%) e WIIT (+1,18%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su MFE B, che ottiene -2,00%. Spicca la prestazione negativa di MFE A, che scende dell'1,79%. Fiacca Comer Industries, che mostra un piccolo decremento dell'1,08%. Discesa modesta per BFF Bank, che cede un piccolo -0,69%.
(Teleborsa) 17-04-2026 09:15
Titoli citati nella notizia
|Nome
|Prezzo Ultimo Contratto
|Var %
|Ora
|Min oggi
|Max oggi
|Apertura
|A2a
|2,404
|-0,62
|9.41.41
|2,392
|2,41
|2,41
|Banca Ifis
|22,88
|+0,70
|9.36.46
|22,86
|23,06
|22,96
|Bff Bank
|1,898
|+0,42
|9.41.20
|1,854
|1,91
|1,908
|Finecobank
|22,04
|+2,08
|9.41.25
|21,73
|22,09
|21,87
|Saipem
|4,052
|-0,98
|9.41.17
|4,025
|4,067
|4,059
|Terna
|10,11
|-0,69
|9.41.10
|10,06
|10,125
|10,08
|Mediobanca
|19,885
|+1,20
|9.41.38
|19,72
|20,02
|19,765
|Stellantis
|7,094
|+1,81
|9.41.32
|6,955
|7,108
|6,968
|Ovs
|5,215
|+6,43
|9.40.47
|4,952
|5,285
|5,07
|Stmicroelectronics
|35,37
|+1,17
|9.41.37
|35,205
|35,62
|35,43
|Comer Industries
|45,90
|-0,86
|9.27.23
|45,80
|45,90
|45,80
|Mfe B
|3,902
|-0,15
|9.40.29
|3,816
|3,926
|3,908
|Mfe A
|3,008
|-0,27
|9.41.27
|2,95
|3,028
|3,028
|Technoprobe
|17,55
|+3,48
|9.41.37
|17,12
|17,59
|17,13
|Wiit
|30,00
|+1,18
|9.40.28
|29,75
|30,60
|30,00