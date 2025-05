Ue: von der Leyen, pronto pacchetto da 500 mln per attrarre ricercatori dal mondo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 5 mag - La Commissione europea vuole accelerare l'impegno per attrarre 'cervelli' per far si' che la Ue diventi un polo di attrazione per i ricercatori. Parlando alla Sorbona, la presidente von der Leyen ha annunciato che sara' presentato 'un nuovo pacchetto da 500 milioni di euro per il periodo 2025-2027 per sostenere i ricercatori e gli scienziati migliori e piu' brillanti in Europa e nel mondo. Puntiamo a creare un nuovo 'supersussidio' settennale nell'ambito del Consiglio di ricerca Ue - Erc - per offrire una prospettiva a lungo termine ai migliori'. L'Erc e' l'organismo dell'Unione europea che finanzia i ricercatori di eccellenza di qualsiasi eta' e nazionalita' che intendono svolgere attivita' di ricerca di frontiera. Sostiene i ricercatori che si trasferiscono in Europa con un contributo aggiuntivo rispetto al loro finanziamento. 'Ora stiamo raddoppiando l'importo che possono ricevere quest'anno, sostegno che intendo estendere anche al 2026 e al 2027'.

Aps

