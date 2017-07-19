Ubaldi: vince in Ati gara della regione Marche, valore complessivo da 126,7 mln

Alla societa' di costruzioni spettano 12,7 milioni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 mar - Ubaldi Costruzioni, attraverso l'associazione temporanea di imprese (ati) guidata da Dussmann Service, e' risultata aggiudicataria della procedura indetta dalla Stazione Unica Appaltante Marche per l'affidamento dei servizi di manutenzione di immobili e impianti, comprensivi della manutenzione del verde e di attivita' di facchinaggio, per le amministrazioni della Regione Marche, inclusi gli enti sanitari.

L'appalto e' suddiviso in tre lotti, ed ha un valore complessivo stimato pari a circa 126,7 milioni, comprensivo delle opzioni contrattuali previste, tra cui eventuali modifiche e proroghe, per una durata contrattuale pari a 48 mesi, oltre a un'eventuale estensione di 12 mesi.

Ubaldi Costruzioni partecipa all'iniziativa con una quota del 10% all'interno dell'Ati, per un valore di competenza stimato pari a 12,7 milioni sull'intero periodo contrattuale, al lordo delle opzioni.

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(RADIOCOR) 26-03-26 08:22:57 (0153) 5 NNNN