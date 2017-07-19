Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Ubaldi: vince in Ati gara della regione Marche, valore complessivo da 126,7 mln

            Alla societa' di costruzioni spettano 12,7 milioni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 mar - Ubaldi Costruzioni, attraverso l'associazione temporanea di imprese (ati) guidata da Dussmann Service, e' risultata aggiudicataria della procedura indetta dalla Stazione Unica Appaltante Marche per l'affidamento dei servizi di manutenzione di immobili e impianti, comprensivi della manutenzione del verde e di attivita' di facchinaggio, per le amministrazioni della Regione Marche, inclusi gli enti sanitari.

            L'appalto e' suddiviso in tre lotti, ed ha un valore complessivo stimato pari a circa 126,7 milioni, comprensivo delle opzioni contrattuali previste, tra cui eventuali modifiche e proroghe, per una durata contrattuale pari a 48 mesi, oltre a un'eventuale estensione di 12 mesi.

            Ubaldi Costruzioni partecipa all'iniziativa con una quota del 10% all'interno dell'Ati, per un valore di competenza stimato pari a 12,7 milioni sull'intero periodo contrattuale, al lordo delle opzioni.

            Com-Sim

            (RADIOCOR) 26-03-26 08:22:57 (0153) 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.