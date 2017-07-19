Ue: cresce l'allarme per la dipendenza da gas e servizi pagamento Usa

Interventi dei commissari Jorgensen e Dombrovskis (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 28 gen - Il commissario all'energia Dan Jorgensen, danese, ha indicato alla stampa che in molte capitali europeo crescente preoccupazione per il crearsi di una dipendenza alle importazioni di gnl dagli Stati Uniti e per questo la Ue deve attrezzarsi per diversificare gli approvvigionamenti. 'C'e' una inquietudine crescente, che condivido, legata al rischio di rimpiazzare una dipendenza (dalla Russia) con un'altra, gli sconvolgimenti geopolitici seguiti alla crisi della Groenlandia sono stati un campanello d'allarme", ha detto Jorgensen aggiungendo che la situazione e' determinata dagli attacchi di Trump alla Ue per ottenere il controllo della Groenlandia. Per quanto il commissario danese riconosca l'aumento delle importazioni di gas dagli Stati Uniti sia un fatto positivo perche' aiuta a superare la dipendenza dalle importazioni di gas russo e ribadisca che non e' intenzione della Ue alimentare conflitti commerciali, la questione della diversificazione resta centrale. Non a caso Jorgensen ha indicato che la Commissione sta parlando con tutto il mondo in grado di approvvigionare l'Europa. Si tratta di una operazione che non riguarda solo l'energia. Al convegno della federazione bancaria europea, il commissario all'economia Valdis Dombrovskis ha indicato che la dominanza dei servizi di pagamento extraeuropei (in particolare americani) 'ci rende dipendenti da aziende di proprieta' straniera in un mondo sempre piu' polarizzato e frammentato" e che anche l'euro digitale 'deve essere visto nel contesto piu' ampio del miglioramento dell'autonomia strategica dell'Europa".

Anche la convocazione nel pomeriggio di una riunione per videoconferenza da parte del ministro delle finanze tedesche Klinkbeil con la partecipazione dei suoi omologhi di Italia, Francia, Polonia Spagna e Olanda rientra nell'accelerazione che si vuole dare alle politiche europee in questa fase per maggiore agilita' nelle decisioni nella Ue: un formato, questo delle sei economie piu' grandi della Ue che potrebbe conoscere ulteriori sviluppi.

Antonio Pollio Salimbeni - Aps.

