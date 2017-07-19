Nautica: Orsini, settore in crescita, se Ue lo penalizza come con auto e' problema

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 set - La nautica "e' un settore che sta crescendo, dietro ha una filiera lunghissima di fornitori e questo e' il bello del nostro Paese". Lo ha detto Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, intervenendo al convegno di apertura del 65esimo Salone Nautico di Genova. Tuttavia, rischia di essere penalizzato dalla politica commerciale americana, con l'imposizione di dazi, cosi' come dall'indebolimento del dollaro. "Per questo serve che l'Europa agisca, emettendo degli Eurobond, per fare si' che le sfide che abbiamo davanti siano messe a terra, e sostenendo la transizione ambientale ed energetica, ma facendola con la neutralita' tecnologica", ha detto Orsini, sottolineando che "le banche sono fatte anche in Cina o in altri continenti, se l'Europa penalizza questo settore come ha penalizzato l'auto avremo un problema".

