Mps-Mediobanca: Giorgetti, operazione trasparente e nell'interesse dell'economia italiana

"Il risparmio e' una cosa seria, Governo mira a tutelarlo" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Arona, 24 gen - "Quello che ha fatto questo governo e' avere dato fiducia in assoluta autonomia a un management (quello di Mps, ndr) che ha realizzato risultati, devo dire, eccezionali, che ha un disegno e che ha fatto una proposta di mercato. Se il mercato rispondera' saremo contenti e se il mercato non rispondera' ne prenderemo atto. Pero' io credo che sia assolutamente lineare, totalmente trasparente e nell'interesse dell'economia italiana'. Cosi' il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, commentando l'offerta lanciata su Mps su Mediobanca, intervenendo agli Stati Generali dell'Economia della Lega ad Arona. 'Il risparmio e' una cosa delicata e seria, tutelata anche dalla Costituzione e quindi ci mancherebbe che il governo non miri a tutelarlo' ha aggiunto. 'Bisogna capire esattamente la distinzione dei ruoli tra chi fa il banchiere e chi fa il politico o il ministro dell'Economia e delle Finanze. Il banchiere legittimamente mira a fare il profitto per i suoi azionisti, dare dividendi e magari realizzare un po' di stock option anche per lui, ed e' assolutamente legittimo che lo faccia.

Chi fa il ministro delle Finanze ha altre finalita', che sono finalita' di interesse generale, che sono la stabilita' del sistema finanziario, la sicurezza nazionale, e il fatto che le banche devono fare le banche, cioe' erogare i presiti alle imprese, specialmente le piccole e medie imprese, e non fare altre cose pur di realizzare i profitti'.

Bla-

(RADIOCOR) 24-01-25 21:32:36 (0788)NEWS 3 NNNN