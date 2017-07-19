Dati
            Notizie Radiocor

            Morning note: l'agenda di giovedi' 5 febbraio

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 feb - - Roma: Telefisco 2026, 35a edizione dell'evento digitale del Sole 24 Ore dedicato a 'Le novita' fiscali per le imprese e i professionisti'. Partecipa, tra gli altri, il viceministro dell'Economia e delle Finanze Maurizio Leo.

            - Roma: la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, riceve il presidente della Repubblica del Cile, Jose' Antonio Kast a Palazzo Chigi.

            - Roma: riunione del Consiglio dei Ministri.

            - Roma: cda Enel per il preconsuntivo di bilancio 2025.

            - Francia: Tasso di disoccupazione quarto trimestre e produzione industriale dicembre.

            - Germania: Ordini all'industria dicembre.

            - Italia: Istat diffonde i dati sul commercio al dettaglio, dicembre.

            - Eurozona: commercio al dettaglio e prezzi all'import industria a dicembre.

            - Uk: si riunisce la BoE sulla politica monetaria.

            - Stati Uniti: richieste di sussidi settimanali di disoccupazione.

