Morning note: l'agenda di giovedi' 5 febbraio
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 feb - - Roma: Telefisco 2026, 35a edizione dell'evento digitale del Sole 24 Ore dedicato a 'Le novita' fiscali per le imprese e i professionisti'. Partecipa, tra gli altri, il viceministro dell'Economia e delle Finanze Maurizio Leo.
- Roma: la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, riceve il presidente della Repubblica del Cile, Jose' Antonio Kast a Palazzo Chigi.
- Roma: riunione del Consiglio dei Ministri.
- Roma: cda Enel per il preconsuntivo di bilancio 2025.
- Francia: Tasso di disoccupazione quarto trimestre e produzione industriale dicembre.
- Germania: Ordini all'industria dicembre.
- Italia: Istat diffonde i dati sul commercio al dettaglio, dicembre.
- Eurozona: commercio al dettaglio e prezzi all'import industria a dicembre.
- Uk: si riunisce la BoE sulla politica monetaria.
- Stati Uniti: richieste di sussidi settimanali di disoccupazione.
