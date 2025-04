Fmi: Kammer, non vediamo necessita' che tassi Bce scendano sotto 2%

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Washington, 25 apr - "Non vediamo la necessita' di scendere sotto il 2%". Lo ha detto il direttore del dipartimento europeo del Fondo Monetario Internazionale Alfred Kammer in conferenza stampa a Washington in risposta a una domanda di Radiocor sul percorso futuro dei tassi di interesse Bce. Nell'outlook pubblicato oggi, il Fondo consiglia alla Bce di effettuare un altro taglio di 25 punti base in estate e di rimanere su quel livello. "Quello che osserviamo e' che l'inflazione sta diminuendo come previsto - ha detto Kammer -. L'incertezza, in questa fase, riguarda principalmente i salari. Tuttavia, anche in questo ambito vediamo un rallentamento e ci aspettiamo che i salari convergano alle proiezioni entro la fine di quest'anno. Il punto centrale e' che ci aspettiamo che l'obiettivo d'inflazione del 2% venga raggiunto in modo sostenibile nella seconda meta' del 2025. Potremmo vedere l'inflazione complessiva leggermente al di sotto, il che riflette l'impatto della diminuzione dei prezzi dell'energia.

Potremmo invece osservare che l'inflazione di fondo resti leggermente al di sopra. Ma in definitiva, da parte nostra, stiamo guardando a una politica monetaria che mantenga in modo sostenibile questo tasso d'inflazione al 2%. Riteniamo che questo possa essere raggiunto con un ulteriore taglio di 25 punti base, seguito da un mantenimento al 2%. Non vediamo la necessita' di scendere sotto il 2%". "Naturalmente - ha aggiunto - tutto questo e' soggetto a eventuali shock rilevanti che potrebbero influenzare l'orientamento della politica monetaria in futuro. Non dobbiamo dimenticare che stiamo enfatizzando il concetto di 'shock rilevanti' perche' l'effetto della politica monetaria sull'inflazione non diventa evidente nei primi 18 mesi. Si tratta quindi di un impegno a lungo termine ogni volta che si modifica l'orientamento monetario".

Cop

