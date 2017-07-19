Fae Technology: AI, aerospazio e Difesa per tornare a crescere -INTERVISTA -2

Una via crescita strategica e' su agenzie spaziali emergenti (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 24 apr - Proprio da qui, oltre che "dalle innegabili opportunita'" offerte dall'AI (sia a livello di prodotti sia su quello operativo), nasce la spinta che, secondo la banca d'investimento Alantra, potrebbe portare Fae Technology a 92 milioni di ricavi nel 2026. "Al momento ci vediamo abbastanza allineati a questa ricerca", spiega Lanza. Invece "su un orizzonte temporale piu' ampio", come il 2030, "la speranza e' di superarla, magari arrivando in tripla cifra".

Un'altro impulso importante per la strategia di crescita del gruppo arrivera' dagli investimenti, che per l'anno in corso "ci aspettiamo a ridosso del 10% dei ricavi - afferma il Ceo - con una significativa parte di R&D". In particolare, Fae puntera' sullo sviluppo di software e "tecnologie proprietarie per il segmento del computing". Grazie alla collaborazione annunciata a marzo con Qualcomm Technologies, leader globale nell'edge AI, l'azienda bergamasca sta infatti "sviluppando moduli destinati al mercato del edge computing nella fascia high end". Si tratta di potenti infrastrutture, simili a micro datacenter, progettate per gestire grandi carichi di lavoro in tempo reale, come l'analisi di video complessi o compiti per l'AI.

Oltretutto questo, come l'Elettronica e l'Aerospace, e' un campo che offre delle "opportunita' di M&A che si addicono molto bene alla nostra struttura", spiega Lanza. Reduce dalla recentissima acquisizione della societa' aerospaziale Kyser Italia (ora Kyser Space), Fae Technology continua infatti a guardarsi intorno in cerca di "piccole realta' che siano eccellenze verticali a cui fare da cassa di risonanza". Il "nostro modello di integrazione", spiega infatti il Ceo, non punta solo a "una sinergia di costi, ma a una vera e propria moltiplicazione di valore".

D'altra parte, e' anche "dall'ampliamento delle competenze" interne che passa uno dei principali obiettivi del gruppo, cioe' il rafforzamento "della nostra presenza internazionale". Anche se l'Italia pesa ancora per l'80% dei ricavi, "ci siamo recentemente aperti al mercato spagnolo con un'operazione molto interessante di sinergia con un player nella la divisione Electronics". Inoltre in questo comparto, Fae Technology e' gia' attiva in Nord America e ha "un inizio di business in Germania", anche se a costituire la fetta maggiore dei suoi ricavi esteri (pari al 15%) sono le agenzie spaziali europee.

Per il prossimo futuro "una direzione di crescita sicuramente interessante e strategica riguarda le agenzie spaziali emergenti, come Saudi (in Arabia Saudita) o Emirates (negli Emirati Arabi Uniti) - rivela Lanza - Sono agenzie nuove, alle quali crediamo di poter dare un grande contributo.

Quindi una delle prossime rotte e' sicuramente questa".

Bisognera' ovviamente tenere conto "delle condizioni critiche" che stanno vivendo al momento i Paesi del Golfo e che potrebbero frenare in generale il business di Fae Technology. "Al momento stiamo avendo qualche impatto sui trasporti", ammette il Ceo, ma "siamo allenati ad operare in un mare di tempesta" con diversi fattori di rischio per la nostra supply chain. Sul lungo termine, servira' "effettivamente capire chi", anche tra i competitor, "riesce a performare meglio" in condizioni difficili per tutti.

Per gestirle, Fae Technology intende puntare sulla sua doppia vocazione: "abbiamo il pragmatismo di un'azienda familiare - dice Lanza, che appartiene alla seconda generazione alla guida del gruppo - ma ci relazioniamo al mondo degli stakeholder come un'azienda quotata in tutto e per tutto, con un sistema di governance chiaro e una distribuzione dei poteri che tutela gli investitori". Al momento Gml Ventures - societa' riconducibile a Gianmarco Lanza e Luciana Giudici, ha la maggioranza del capitale dell'azienda, pari al 51,7%, mentre le quote sul mercato si attestano al 38%. "All'interno della parte flottante - spiega il Ceo - ci sono degli investitori professionali e istituzionali, anche internazionali, che ci seguono da tempo e e che crediamo ci possano supportare in tutto il percorso di sviluppo".

Tuttavia, tra i soci "teniamo anche i fondatori delle aziende che abbiamo comprato. Questo e' "uno dei nostri punti di forza", conclude Lanza, al servizio di una strategia mirata ad "aggregare talento" e a crescere.

Giorgia Colucci.

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