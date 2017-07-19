BdM Banca: a giorni pronto info-memo per vendita, quattro in gara

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 mag - La privatizzazione di BdM Banca inizia a muovere i primi passi.

Nei prossimi giorni l'advisor selezionato dal venditore Mediocredito Centrale, Vitale, mettera' a disposizione dei potenziali acquirenti l'information memorandum, documento di un centinaio di pagine per descrivere l'ex Popolare di Bari che il ministero dell'Economia, azionista indiretto tramite Invitalia, ha deciso di mettere sul mercato. I potenziali interessati sono Credem, Credit Agricole e, in tandem, Popolare Puglia e Basilicata e il gruppo Iccrea. Queste ultime due, spiega una fonte a conoscenza del progetto, potrebbero offrire una soluzione che non abbia il sapore dello 'spezzatino' che i sindacati, nelle prime dichiarazioni, hanno mostrato di non apprezzare. Lo schema dell'operazione prevederebbe lo spostamento della sede legale della Popolare Puglia e Basilicata da Altamura a Bari, in modo da non creare esuberi nel quartier generale della piu' grande banca del Mezzogiorno. La presenza di Iccrea, interessata a rilevare solo filiali per rafforzare la presenza delle Bcc aderenti nei territori, avrebbe il vantaggio di minimizzare le sovrapposizioni in Puglia tra la rete Bppb e quella di BdM Banca. La procedura proseguira' con la fase delle offerte non vincolanti e la successiva apertura, su invito, della data-room prima della fase finale con le offerte vincolanti. Ci vorra' qualche mese e non e' escluso che possa presentarsi qualche altro potenziale investitore.

Ggz

(RADIOCOR) 29-05-26 17:53:12 (0578) 5 NNNN